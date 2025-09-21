तुतला भवानी धाम बनेगा आधुनिक तीर्थस्थल, 12 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास
Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:29 PM IST

Rohtas News: बिहार के रोहतास जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक आस्था स्थल तुतला भवानी अब एक नए रूप और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने जा रहा है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से यहां का कायाकल्प होने जा रहा है. इसका शिलान्यास वन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने रविवार को किया. तुतला भवानी मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य से भी लागों को अपनी ओर आकर्षित करता है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. लेकिन खराब रास्ते जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों के लिए परेशानी का कारण थी. अब इस परियोजना से यहां की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. 

यह भी पढ़ें: जहानाबाद में गिरा 100 साल पुराना पेड़, दुकानें और बिजली के तार हुए क्षतिग्रस्त

बिहार सरकार के इस परियोजना के तहत मंदिर जाने वाले रास्ते को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो. सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा चेंजिंग रूम और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. आगंतुकों की सुविधा और आकर्षण बढ़ाने के लिए यहां 100 मीटर लंबा वॉकवे ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर तक सुगमता से पहुंच सकेंगे. साथ ही, भव्य मुख्य द्वार और आधुनिक एंट्रेंस गेटवे का भी निर्माण होगा, जो आगंतुकों का स्वागत करेगा.

पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को ध्यान में रखते हुए यहां सोलर सिस्टम की व्यवस्था भी होगी. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसपास दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आगंतुकों को जरूरी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध होंगी. इससे स्थानीय लोगों को भी आय का साधन मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इस कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य तुतला भवानी को धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान दिलाना है. विभाग का मानना है कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद यहां आगंतुकों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी होगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

