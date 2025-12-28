Sasaram News: 'देवभूमि' को किया शर्मसार! उत्तराखंड से खेत में हार्वेस्टर चलाने आए दो युवकों ने 11 साल की बच्ची से किया सामूहिक दुष्कर्म

Sasaram News: खबर सासाराम से है, जहां 11 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. खेत में हार्वेस्टर चलाने आए दो युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया. इस बात का जब खुलासा हुआ तो गांव में सनसनी फैल गई. फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रावई में जुट गई है.

11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म

पूरा मामला शिवसागर थाना क्षेत्र का जहां, एक गांव में 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है. वही, दुष्कर्म का आरोप खेत में हार्वेस्टर चलाने आए उत्तराखंड के दो लोगों पर लगा है. पुलिस ने उत्तराखंड के ऊधमपुर जिला के रंगोलिआ गांव के रहने वाले बलजीत सिंह तथा कुलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि अंधेरे का लाभ उठाते हुए हार्वेस्टर चलाने पहुंचे दोनों युवकों ने गांव की एक बच्ची को जबरन अगवा कर लिया और उसे खेत में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

बाद में जब लड़की ने पूरी वारदात परिजनों को बताया तो गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर पुलिस भी पहुंची और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. वही, बच्ची की मेडिकल जांच कर परिजन को सौंप दिया गया है. बता दे कि इन दिनों खेती का समय चल रहा है, ऐसे में हार्वेस्टर मशीन चलाने के लिए उत्तराखंड और पंजाब से प्रशिक्षित लोग पहुंच रहे हैं. ऐसे ही दो युवकों ने गांव में इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

रिपोर्ट: अमरजीत के.आर. यादव, सासाराम