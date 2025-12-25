Advertisement
सपना था बिहार पुलिस में भर्ती होने का, कोहरे के बीच काल बनकर आया ट्रक छीन ले गया 2 जिंदगियां

Rohtas Road Accident: बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. यह हादसा गुरुवार तड़के हुआ, जब घने कोहरे के कारण कम दृश्यता होने से ट्रक चालक युवकों को देख नहीं पाया. तेज रफ्तार ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 25, 2025, 10:02 PM IST

बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत (File Photo)
Bihar Police Aspirants Death: बिहार के रोहतास जिले में गुरुवार को घना कोहरा उस समय काल बन गया, जब कम दृश्यता की वजह से सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे. यह घटना रोहतास थाना क्षेत्र के समहुता गांव में घटी. बताया जा रहा है कि दोनों युवक सड़क किनारे जॉगिंग कर रहे थे तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया.

पुलिस के अनुसार, यह हादसा गुरुवार तड़के हुआ, जब घने कोहरे के कारण कम दृश्यता होने से ट्रक चालक युवकों को देख नहीं पाया. तेज रफ्तार ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया. मृतकों की पहचान करकट के मुंजी गांव निवासी आशीष कुमार और समहुता निवासी रंजन यादव के रूप में हुई है. आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रंजन यादव को गंभीर हालत में वाराणसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई. दोनों पीड़ित बिहार पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहे थे. दोनों युवकों के पिता बंजारी स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते हैं, और इस अचानक हुई मौत से उनके परिवार गहरे शोक में डूब गए हैं. आशीष के पिता, जागेश्वर प्रसाद, ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया.

उन्होंने कहा कि मेरा बेटा और उसका दोस्त पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे. आज सुबह जब वे दौड़ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. दुर्घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने समहुता के पास देहरी-रोहतास सड़क को जाम कर दिया, और जब पुलिस शवों को अपने कब्जे में लेने पहुंची तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की. बाद में पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया.
फरार ट्रक चालक की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:बार-बार पत्नी जाती थी मायके, गुस्से में आया पति और ससुर के घर पर चला दी जेसीबी

