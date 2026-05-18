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रोहतास में पीएम मोदी की अपील का अनोखा विरोध, नाराज सुनार ने दुकान के आगे खोली चाय-पकौड़े की दुकान

बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी के पाली रोड स्थित "श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स" के मालिक सच्चिदानंद प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना न खरीदने की अपील का अनोखे तरीके से विरोध किया है. उन्होंने अपनी आभूषण दुकान के ठीक सामने चाय-पकौड़े का स्टाल खोल लिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 18, 2026, 07:07 PM IST

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रोहतास में सुनार ने दुकान के आगे खोली चाय-पकौड़े की दुकान
रोहतास में सुनार ने दुकान के आगे खोली चाय-पकौड़े की दुकान

बिहार के रोहतास जिले के डेहरी शहर से एक बहुत ही अनोखी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ एक नामी सुनार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील का विरोध करने के लिए ऐसा अनोखा तरीका अपनाया है कि पूरे इलाके में बस उसी की चर्चा हो रही है. इस आभूषण दुकानदार ने विरोध जताने के लिए अपनी आलीशान सोने-चांदी की दुकान के ठीक सामने ही चाय और पकौड़े का एक छोटा सा स्टाल खोल दिया है.

यह पूरा मामला डेहरी के पाली रोड का है, जहाँ सोने-चांदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ी दुकान है, जिसका नाम ''श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स'' है. इस दुकान के मालिक सच्चिदानंद प्रसाद ने आज सुबह पूरी तैयारी के साथ अपनी दुकान के बाहर चाय-पकौड़ा और नाश्ते का स्टाल लगाया. सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने इस छोटी सी दुकान की शुरुआत बहुत ही खास तरीके से की. सच्चिदानंद प्रसाद ने डेहरी डालमियानगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद शशि कुमारी को मुख्य अतिथि के रूप में अपने यहाँ बुलाया और उनके हाथों बाकायदा फीता कटवाकर इस चाय-नाश्ते की दुकान का विधिवत उद्घाटन करवाया.

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जब लोगों ने दुकान के मालिक सच्चिदानंद प्रसाद से पूछा कि इतनी बड़ी सोने की दुकान होने के बावजूद वे चाय और पकौड़े क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने इसके पीछे का बड़ा कारण बताया. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चल रही आर्थिक मंदी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों से एक खास अपील की है. पीएम मोदी ने कहा है कि देश के लोग अगले एक साल तक नया सोना-चांदी बिल्कुल न खरीदें. सच्चिदानंद का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान का असर यह हुआ है कि लोगों ने आभूषणों की खरीदारी लगभग पूरी तरह बंद कर दी है और उनकी दुकान में ग्राहकों का आना बंद हो गया है.

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दुकानदार सच्चिदानंद प्रसाद ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि जब दुकान में कोई ग्राहक ही नहीं आएगा, तो वे पैसे कहाँ से कमाएंगे. उनके सामने अपने परिवार का पेट पालने और रोजी-रोटी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. ऐसे में उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वे चाय-पकौड़ा जैसी चीजें बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करें. इसी वजह से उन्होंने अपनी आभूषण दुकान के सामने ही यह नया स्टाल लगाने का फैसला किया. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की इस अपील से पूरे देश का स्वर्णकार समाज काफी नाराज है और वे जगह-जगह अलग-अलग तरीकों से सरकार के इस फैसले का विरोध दर्ज करा रहे हैं.

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