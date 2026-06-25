/भरत तिवारी एनकाउंटर पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, बोले- सरकार सुधार कर रही...

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Upendra Kushwaha On Bharat Tiwari Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी के हुए एनकाउंटर को लेकर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के लोग भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. अब इस मामले में रालोमो अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए. कुशवाहा ने कहा कि अगर सरकार एवं प्रशासन से कहीं कुछ गलती हुई है, तो यह भी बताना चाहिए. सरकार उसमें सुधार करेगी और सरकार सुधार कर भी रही है.
उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों की मांग पर सरकार इस एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच भी शुरू करवा दी है. आज रिटायर जज जांच के लिए गांव में पहुंच भी गए हैं. ऐसे में लोगों को सरकार पर भरोसा रखते हुए थोड़ा धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए. सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवा रही है. एनकाउंटर को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नीति के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक संवेदनशील विषय को लेकर अलग-अलग पार्टियों की अलग-अलग राय नहीं होती है. अगर सरकार कुछ कदम उठा रही है, तो सरकार पर भरोसा रखते हुए हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच की जा रही है. न्यायिक जांच की रिपोर्ट सामने आने दीजिए. उसके बाद ही कोई सवाल किया जा सकता है. उधर, इस मामले की अब न्यायिक जांच शुरू हो गई है. इस टीम का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा कर रहे हैं. रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा के साथ DIG सत्य प्रकाश, डीएम तनय सुल्तानिया और SP राज समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे. मृतक के परिजन से मुलाकात करके रिटायर जस्टिस विनोद सिन्हा ने उनकी बातें सुनीं और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया.