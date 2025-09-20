राहुल गांधी के 'Gen-Z' वाले बयान पर गरजे उपेंद्र कुशवाहा, कहा- ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन

Bihar Politics: सासाराम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया "Gen-Z" पोस्ट पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि यह बयान पूरी तरह से भारत के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है. उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं और यहां हर बदलाव संवैधानिक तरीके से ही होता है.

पत्रकारों से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान साफ संकेत देता है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से हार मान चुके हैं और अब हथियार डालने जैसा व्यवहार कर रहे हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता अब राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है. वह अपने लोकतंत्र का सम्मान करना जानती है और किसी भी राजनीतिक उकसावे में आने वाली नहीं है. जनता यह भली-भांति समझती है कि संविधान के दायरे में रहकर ही हर बदलाव संभव है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और यह दर्शाता है कि कांग्रेस नेता जनता के विश्वास को खो चुके हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि ऐसे बयान केवल निराशा और हताशा को दिखाते हैं, जिनका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उपेंद्र कुशवाहा सासाराम के परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार-जीत होती रहती है, लेकिन किसी भी नेता को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए जो संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सवाल उठाता हो.

