राहुल गांधी के 'Gen-Z' वाले बयान पर गरजे उपेंद्र कुशवाहा, कहा- ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2930040
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

राहुल गांधी के 'Gen-Z' वाले बयान पर गरजे उपेंद्र कुशवाहा, कहा- ये संविधान की मर्यादा का उल्लंघन

सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के "Gen-Z" बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह बयान संविधान और लोकतंत्र का अपमान है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 20, 2025, 04:28 PM IST

Trending Photos

सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा का बयान
सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा का बयान

Bihar Politics: सासाराम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया "Gen-Z" पोस्ट पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि यह बयान पूरी तरह से भारत के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है. उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं और यहां हर बदलाव संवैधानिक तरीके से ही होता है.

पत्रकारों से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राहुल गांधी का बयान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह बयान साफ संकेत देता है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से हार मान चुके हैं और अब हथियार डालने जैसा व्यवहार कर रहे हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश की जनता अब राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है. वह अपने लोकतंत्र का सम्मान करना जानती है और किसी भी राजनीतिक उकसावे में आने वाली नहीं है. जनता यह भली-भांति समझती है कि संविधान के दायरे में रहकर ही हर बदलाव संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और यह दर्शाता है कि कांग्रेस नेता जनता के विश्वास को खो चुके हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि ऐसे बयान केवल निराशा और हताशा को दिखाते हैं, जिनका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उपेंद्र कुशवाहा सासाराम के परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार-जीत होती रहती है, लेकिन किसी भी नेता को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए जो संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं पर सवाल उठाता हो.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

ये भी पढ़ें- इन विधानसभा सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी, दिया ये संकेत

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Upendra KushwahaBihar politics

Trending news

Upendra Kushwaha
Bihar Politics: राहुल गांधी के 'Gen-Z' वाले बयान पर गरजे उपेंद्र कुशवाहा
Bihar News
नीतीश कुमार ने लॉन्च किया विज्ञान बस सेवा, छात्रों को मिलेगी नई तकनीक की जानकारी
Banka News
बांका में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी
Deoghar News
देवघर में सफाई कर्मचारियों का बकाया भुगतान को लेकर हंगामा, हड़ताल की दी धमकी
Bihar politics
लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक मामले को तूल न दे भाजपा: सुरेंद्र राजपूत
president draupadi murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पति का किया पिंडदान, नम हो गई आंखें
Bihar politics
इन विधानसभा सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी चुनावी तैयारी में जुटी, दिया ये संकेत
Jharkhand news
वेतन न मिलने से HEC कर्मी आंदोलन को मजबूर, सीएम सोरेन ने कहा- 'स्थिति दुखद'
Jharkhand news
वेतन न मिलने से HEC कर्मी आंदोलन को मजबूर, सीएम सोरेन ने कहा- 'स्थिति दुखद'
Bihar News
'प्रशांत किशोर ने लिया 14 करोड़, 2 करोड़ 42 लाख जन सुराज का चंदा, खर्च केवल 35 हजार'
;