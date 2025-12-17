Advertisement
Akash Deep KKR IPL 2026: KKR ने जब आकाश दीप को खरीदा, तब वह कहां थे?

Akash Deep KKR IPL 2026: आकाश दीप को IPL-2025 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इस सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया था. इस बार आकाश दीप को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 05:11 PM IST

आकाश दीप को KKR ने खरीद
IPL-2026: भारत के तेज गेंदबाज आकाश दीप को 16 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को IPL-2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा. बिहार के इस खिलाड़ी को शुरुआती राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला था, लेकिन केकेआर (KKR) ने उन्हें एक्सीलरेटेड नीलामी के दौरान खरीदा और उनकी बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया. 

IPL-2026 की नीलामी में आकाश दीप के कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम में जाने से उनके गांव में लोगों में खुशी है. आकाश दीप इन दिनों अपने गांव में ही हैं. वह सासाराम के अपने बड्डी गांव में पिछले दो-तीन दिनों से हैं. 

रोहतास के इस गांव में खुशी
इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप का इस बार 2026 में होने वाले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चयन हुआ है. उनकी बोली एक करोड़ की लगी है. इसके बाद रोहतास जिले के सासाराम के बड्डी गांव में लोगों में खुशी की लहर है.

KKR साथ खेलना काफी अच्छा लगेगा: आकाश दीप
वहीं, आकाश दीप का कहना है कि वह लगातार बंगाल से खेलते रहे हैं. ऐसे में अपने यहां के टीम के साथ खेलना काफी अच्छा लगेगा. उन्होंने कहा कि क्रिकेट संभावनाओं का खेल है. इसके बावजूद उन्हें उम्मीद है कि इस बार के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा.

गांव का सादा जीवन उन्हें बेहद पसंद
बता दें कि दो दिन पहले आकाशदीप का जन्मदिन भी था. उन्होंने अपना जन्मदिन अपने गांव में ही मनाया. वे एक गांव में साधारण लड़कों की तरह घूमते दिखाई देते हैं. काफी सामान्य जीवन जीने वाले आकाशदीप कहते हैं कि जब भी छुट्टी मिलती है, अपने गांव में चले आते है. गांव का सादा जीवन उन्हें बेहद अच्छा लगता है.

IPL-2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में थे आकाश दीप
आकाश दीप को IPL-2025 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन इस सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया गया था. अपने IPL करियर में आकाश दीप ने लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने 14 मैच खेले हैं और 11.82 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए हैं. 

बता दें कि बिहार के रहने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप बंगाल की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं. आकाश दीप का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का प्रदर्शन औसत रहा था, उन्होंने पांच मैचों में 9.38 की इकॉनमी रेट से सात विकेट लिए थे.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव

