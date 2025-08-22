Karakat Vidhan Sabha Seat: काराकाट में किसका पलड़ा भारी? राजद, भाजपा और माले में कड़ी टक्कर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2892283
Zee Bihar JharkhandBH Rohtas  

Karakat Vidhan Sabha Seat: काराकाट में किसका पलड़ा भारी? राजद, भाजपा और माले में कड़ी टक्कर

Karakat Assembly Election 2025: रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा इस बार विकास और रोजगार के मुद्दे पर चर्चा में है. 2020 के चुनाव में यहां माले के राजा राम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर सीट अपने नाम की थी. अबकी बार राजद, भाजपा और माले तीनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं. जातीय समीकरण में यादव, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और कुर्मी समुदाय का बड़ा असर रहने वाला है.

Written By  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:30 PM IST

Trending Photos

काराकाट विधानसभा
काराकाट विधानसभा

Karakat Vidhan Sabha Election: रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा इस बार फिर चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यहां की जनता की सबसे बड़ी मांग है कि विकास और रोजगार के मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएं. इलाके में लगातार जाम और अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके साथ ही नहरों की सफाई लंबे समय से अधूरी पड़ी है, जिससे किसानों को सिंचाई में दिक्कत आती है.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था. भाकपा-माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह ने भाजपा के राजेश्वर राज को मात दी थी. इससे पहले यहां राजद, जदयू और माले ने बारी-बारी से जीत दर्ज की है. यह सीट अक्सर बदलते रुझानों के लिए जानी जाती है.

आगामी चुनाव में यहां से राजद, भाजपा और माले के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. काराकाट का जातीय समीकरण भी चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है. यादव, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और कुर्मी समुदाय यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि सभी दल इन जातियों को साधने में जुटे हैं.

काराकाट विधानसभा में बड़ी संख्या युवा मतदाताओं की है, जो रोजगार और शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं. स्थानीय लोग बिस्कोमान के पुनः शुरू होने और सड़क जाम से निजात पाने के लिए बाईपास रोड की मांग लंबे समय से कर रहे हैं.

काराकाट न सिर्फ राजनीति बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है. यहां स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर और माता आकामिनी का मंदिर आस्था के बड़े केंद्र हैं. चुनावी माहौल में इन स्थलों का भी खास महत्व रहता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं.

रोहतास जिले में काराकाट के अलावा सासाराम, दिनारा, नोखा और डेहरी सीटें इस समय राजद के पास हैं. करगहर और चेनारी पर कांग्रेस काबिज है, जबकि काराकाट सीट वर्तमान में माले के पास है. हालांकि हाल ही में कई स्थानीय नेता भाजपा में शामिल होकर समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Dehri Vidhan Sabha Seat: राजद-भाजपा में सीधी टक्कर, रोजगार और विकास पर टिकी सियासत

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Karakat Vidhan Sabha Seatbihar chunav 2025

Trending news

pm modi bihar
PM मोदी तो बिहार को लबालब कर देंगे! चुनावी साल में दिए इतने हजार करोड़, देखें डिटेल
Kaimur News
कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस
Supreme Court
Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Vibha Devi
Who is Vibha Devi: कौन हैं विभा देवी, जिसने उड़ा दी तेजस्वी यादव की नींद!
Chirag Paswan
बिहार में कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर घूम रहे है राजद, चिराग का तेजस्वी पर बड़ा वार
RJD
पीएम मोदी के बिहार की धरती पर कदम रखते ही हिल गई राजद, 2 विधायक NDA में शामिल
PM Modi Gayaji Rally
'बिहार का हक घुसपैठियों को देना चाहते हैं...', डेमोग्रॉफी पर PM ने विपक्ष को घेरा
PM Modi Gayaji Rally
'कांग्रेस और राजद वाले नए कानून से डर क्यों रहे हैं..; भ्रष्टाचार पर PM मोदी का अटैक
Dharmshila Gupta
'बिहार में सर्कस कर रहे हैं,' राहुल और तेजस्वी पर भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता का तंज
PM Modi Gayaji Rally
'लालटेन वालों ने बिहार के भविष्य को अंधेरे में...', RJD-कांग्रेस पर PM मोदी का हमला
;