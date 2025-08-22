Karakat Vidhan Sabha Seat: काराकाट में किसका पलड़ा भारी? राजद, भाजपा और माले में कड़ी टक्कर

Karakat Vidhan Sabha Election: रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा इस बार फिर चुनावी चर्चा का केंद्र बनी हुई है. यहां की जनता की सबसे बड़ी मांग है कि विकास और रोजगार के मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएं. इलाके में लगातार जाम और अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है. इसके साथ ही नहरों की सफाई लंबे समय से अधूरी पड़ी है, जिससे किसानों को सिंचाई में दिक्कत आती है.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था. भाकपा-माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह ने भाजपा के राजेश्वर राज को मात दी थी. इससे पहले यहां राजद, जदयू और माले ने बारी-बारी से जीत दर्ज की है. यह सीट अक्सर बदलते रुझानों के लिए जानी जाती है.

आगामी चुनाव में यहां से राजद, भाजपा और माले के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. काराकाट का जातीय समीकरण भी चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है. यादव, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और कुर्मी समुदाय यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि सभी दल इन जातियों को साधने में जुटे हैं.

काराकाट विधानसभा में बड़ी संख्या युवा मतदाताओं की है, जो रोजगार और शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं. स्थानीय लोग बिस्कोमान के पुनः शुरू होने और सड़क जाम से निजात पाने के लिए बाईपास रोड की मांग लंबे समय से कर रहे हैं.

काराकाट न सिर्फ राजनीति बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है. यहां स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर और माता आकामिनी का मंदिर आस्था के बड़े केंद्र हैं. चुनावी माहौल में इन स्थलों का भी खास महत्व रहता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं.

रोहतास जिले में काराकाट के अलावा सासाराम, दिनारा, नोखा और डेहरी सीटें इस समय राजद के पास हैं. करगहर और चेनारी पर कांग्रेस काबिज है, जबकि काराकाट सीट वर्तमान में माले के पास है. हालांकि हाल ही में कई स्थानीय नेता भाजपा में शामिल होकर समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं.

