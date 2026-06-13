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कौन हैं आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता? जो अब करेंगी क्रिकेटर के दिल पर राज!

Cricketer Akashdeep: आकाशदीप की होने वाली दुल्हन का अक्षिता राज रोहतास जिले के डेहरी के मानिकपुर की रहने वाली हैं. दिलचस्प बात यह है कि अक्षिता राज का गांव आकाशदीप के गांव के बिल्कुल बगल में ही है.

Written ByShailendra
Published: Jun 13, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:33 PM IST
कौन हैं आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता? जो अब करेंगी क्रिकेटर के दिल पर राज!
Image Credit: कौन हैं आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता?

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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