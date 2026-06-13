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भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. आकाशदीप अपनी शादी का कार्ड बांटने में बिजी हैं. आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी में उनके आवास पर अभी से ही सजावट का काम शुरू हो चुका है. मिली जानकारी के अनुसार, इस शादी में खेल और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. आकाशदीप की होने वाली दुल्हन का नाम अक्षिता राज है. आइए जानते हैं वह कौन हैं और कहां की रहने वाली हैं?
कौन हैं आकाशदीप की दुल्हन अक्षिता राज?
आकाशदीप की होने वाली दुल्हन का अक्षिता राज रोहतास जिले के डेहरी के मानिकपुर की रहने वाली हैं. दिलचस्प बात यह है कि अक्षिता राज का गांव आकाशदीप के गांव के बिल्कुल बगल में ही है. वह अमित कुमार सिंह की बेटी हैं. वह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं.
आकाशदीप की शादी का पूरा शेड्यूल, जानिए
आकाशदीप के पैतृक गांव बड्डी में 21 जून को तिलक समारोह का आयोजन होगा.
मेहंदी की रस्म को 22 जून को बड्डी गांव में ही होगी.
हल्दी की रस्म गांव में पारंपरिक गीतों और मेहमानों के बीच 23 जून को होगी.
वाराणसी के एक फाइव स्टार होटल में 24 जून को पांच सितारा होटल में शादी होगी.
पैतृक गांव में जश्न और काशी में शादी की वजह
आकाशदीप के पिता एक शारीरिक शिक्षक थे. उनकी मां का नाम लड्डडूमा देवी है. आकाशदीप के घर को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा है.