Rohtas News: भाई के साथ मिलकर पत्नी ने पति को फेंका छत से नीचे, टूटी कमर, अस्पताल में चल रहा इलाज

Rohtas News: खबर बिहार के रोहतास जिले से है. जहां ससुराल गए एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और साले ने मिलकर छत से नीचे फेंक दिया. जिससे धनजी कुमार नामक एक व्यक्ति की कमर टूट गई है. उसके सिर में भी गंभीर चोटे आई हैं. बताया जाता है कि अकोढ़ीगोला थाना के चाप गांव का रहने वाला धनजी की शादी सन 2017 में अकोढ़ीगोला के कैथी गांव में हुई थी. उसके तीन संतान भी है.

बताया जाता है कि पत्नी रिंकी देवी पिछले 3 साल से पति से झगड़ा कर अपने तीनों बच्चों को लेकर मायके में रह रही है. कल धनजी अपनी पत्नी रिंकी देवी को अपने घर लाने और मनाने के लिए ससुराल गया, तो वहां फिर से पारिवारिक विवाद में झगड़ा होने लगा. इसी झगड़े के विवाद में आरोप लगाया कि उसका साला और उसकी पत्नी ने मिलकर उसे मारा पीटा और छत से धक्का दे दिया. जिसके कारण वह नीचे गिर गया.

रात भर वह गली में रहा, लेकिन कोई मदद करने नहीं पहुंचा. अंत में मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. तब अकोढीगोला थाना की पुलिस कैथी गांव पहुंची और धनजी को एंबुलेंस से सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के बाद गांव के लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. वहीं पति धनजी कुमार अस्पताल में भर्ती है. जहां उसका इलाज चल रहा रहा है.

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

