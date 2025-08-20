Rohtas News: भाई के साथ मिलकर पत्नी ने पति को फेंका छत से नीचे, टूटी कमर, अस्पताल में चल रहा इलाज
Rohtas News: बिहार के रोहतास जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने भाई के साथ मिलकर अपने पति को छत से नीचे फेंक दिया. इस घटना में पति की कमर टूट गई है. फिलहाल, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:51 PM IST

रोहतास में पति को पत्नी ने फेंका
Rohtas News: खबर बिहार के रोहतास जिले से है. जहां ससुराल गए एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और साले ने मिलकर छत से नीचे फेंक दिया. जिससे धनजी कुमार नामक एक व्यक्ति की कमर टूट गई है. उसके सिर में भी गंभीर चोटे आई हैं. बताया जाता है कि अकोढ़ीगोला थाना के चाप गांव का रहने वाला धनजी की शादी सन 2017 में अकोढ़ीगोला के कैथी गांव में हुई थी. उसके तीन संतान भी है.

यह भी पढ़ें: पत्नी ने डाला तलाक का केस, पति ने अश्लील वीडियो किया वायरल, जानिए पूरा मामला

बताया जाता है कि पत्नी रिंकी देवी पिछले 3 साल से पति से झगड़ा कर अपने तीनों बच्चों को लेकर मायके में रह रही है. कल धनजी अपनी पत्नी रिंकी देवी को अपने घर लाने और मनाने के लिए ससुराल गया, तो वहां फिर से पारिवारिक विवाद में झगड़ा होने लगा. इसी झगड़े के विवाद में आरोप लगाया कि उसका साला और उसकी पत्नी ने मिलकर उसे मारा पीटा और छत से धक्का दे दिया. जिसके कारण वह नीचे गिर गया. 

रात भर वह गली में रहा, लेकिन कोई मदद करने नहीं पहुंचा. अंत में मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. तब अकोढीगोला थाना की पुलिस कैथी गांव पहुंची और धनजी को एंबुलेंस से सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के बाद गांव के लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. वहीं पति धनजी कुमार अस्पताल में भर्ती है. जहां उसका इलाज चल रहा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'मुझसे प्यार कर लो!' लड़की ने किया मना, लड़के ने मार दिया चाकू, भागलपुर में बवाल

इनपुट- अमरजीत कुमार यादव

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

