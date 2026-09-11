/सासाराम मर्डर मिस्ट्री: 12 साल पहले जिसकी हत्या के आरोप में पति-ससुर गए जेल, वो महिला झारखंड से मिली जिंदा

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सासाराम से हैरान कर देने वाली खबर 11 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को सामने आयी है. यहां 12 साल पहले जिस महिला की हत्या कर दी गई थी और उसका शव भी बरामद हो गया था. पुलिस ने उस महिला को झारखंड के गढ़वा से जीवित बरामद किया है. वहीं, महिला शकुंतला देवी की हत्या के आरोप में उसके पति अरुण मेहता, ससुर दिलीप मेहता और जेठ गोविंद कुमार कई सालों तक जेल की सजा काट चुके हैं. मामला सामने आने पर सनसनी फैल गई है.
बताया जा रहा है कि अगस्त 2014 में सरस्वती देवी अपने एक रिश्ते के देवर के साथ गायब हो गई थी. इसके बाद 22 अगस्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडा गांव से नहर से एक शव बरामद हुआ था. इसके बाद महिला के भाई ने उस नहर से बरामद हुए शव की पहचान अपनी बहन सरस्वती देवी के रूप में की और इसके हत्या के आरोप में महिला के पति समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कर दिया. जिसमें पुलिस ने महिला के पति, ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
नहर से बरामद हुए महिला के शव का पोस्टमॉर्टम भी हुआ और गांव के चौकीदार ने शव की पहचान भी किया था. मगर, घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद अचानक परिवार को लोगों को जानकारी मिली कि सरस्वती देवी अपना नाम बदलकर झारखंड के गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के लभारी गांव में रह रही है. इसके बाद पूरी जानकारी पुलिस को दी गई. तब डेहरी के मुफस्सिल थाना की पुलिस झारखंड जाकर जब छानबीन की, तो महिला पकड़ी गई. वह अपना नाम सरस्वती देवी से बदलकर कांति देवी रख ली थी. यहीं के एक व्यक्ति रट्टू सिंह के साथ हर रही थी. पुलिस महिला को लाकर सासाराम कोर्ट में पेश की.
उधर, जिस महिला की हत्या के आरोप में पूरा परिवार तबाह हो गया. वह महिला जिंदा बरामद हुई है. यह मामला डेहरी के बालरति बिगहा दहाउर का है. महिला का एक 22 साल का पुत्र भी है. जिसे सेवा बचपन में ही छोड़ कर चली गई थी. अब सवाल उठता है कि 12 साल पहले पुलिस ने जिस महिला का शव से बरामद किया और उसकी पहचान सरस्वती देवी के रूप में की थी. आखिर वह महिला कौन थी? पुलिस अब इस बिंदु पर नए सिरे से जांच कर रही है.
रिपोर्ट: अमरजीत यादव