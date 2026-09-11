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सासाराम मर्डर मिस्ट्री: 12 साल पहले जिसकी हत्या के आरोप में पति-ससुर गए जेल, वो महिला झारखंड से मिली जिंदा

बिहार के सासाराम में 12 साल पहले एक महिला की हत्या कर दी थी. पुलिस ने उस महिला का शव भी बरामद किया था. शव की पहचान महिला के भाई ने की थी. महिला के हत्या के आरोप में उसका पति, ससुर, जेठ जेल काट चुके हैं. वहीं, अब यह महिला जिंदा झारखंज के गढ़वा में मिली है. पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 11, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:16 PM IST
सासाराम मर्डर मिस्ट्री: 12 साल पहले जिसकी हत्या के आरोप में पति-ससुर गए जेल, वो महिला झारखंड से मिली जिंदा
Image Credit: 2 साल बाद जिंदा मिली मृत महिला (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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