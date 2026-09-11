/सासाराम मर्डर मिस्ट्री: 12 साल पहले जिसकी हत्या के आरोप में पति-ससुर गए जेल, वो महिला झारखंड से मिली जिंदा

नहर से बरामद हुए महिला के शव का पोस्टमॉर्टम भी हुआ और गांव के चौकीदार ने शव की पहचान भी किया था. मगर, घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद अचानक परिवार को लोगों को जानकारी मिली कि सरस्वती देवी अपना नाम बदलकर झारखंड के गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के लभारी गांव में रह रही है. इसके बाद पूरी जानकारी पुलिस को दी गई. तब डेहरी के मुफस्सिल थाना की पुलिस झारखंड जाकर जब छानबीन की, तो महिला पकड़ी गई. वह अपना नाम सरस्वती देवी से बदलकर कांति देवी रख ली थी. यहीं के एक व्यक्ति रट्टू सिंह के साथ हर रही थी. पुलिस महिला को लाकर सासाराम कोर्ट में पेश की.