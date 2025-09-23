एक साथ 60 महिला पुलिसकर्मी फूड प्वाइजनिंग की चपेट में, सासाराम की ये घटना चौंकाने वाली

Women Police Battalion: सासाराम के महिला बटालियन में प्रशिक्षण ले रही महिला पुलिसकर्मी का फूड प्वाइजन के कारण 60 से अधिक महिला जवान बीमार हो गई हैं. चक्कर, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सभी को सासाराम के साथ अस्पताल लाया गया है.

बताया जा रहा है कि 23 सितंबर, दिन मंगलवर की दोपहर का खाना खाने के बाद सभी लड़कियां बीमार होने लगी. सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी की लड़कियां तो बेहोश हो गई. जिसके बाद आनन-फानन में कई साधनों से सभी लड़कियों को सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया.

सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में सभी को इलाज के लिए रखा गया. अचानक कितनी संख्या में बीमार महिला पुलिसकर्मी के आ जाने से अस्पताल में कई महिला पुलिसकर्मी को बेड भी नसीब नहीं हुआ, कई जवानों को तो जमीन पर लेट का इलाज किया गया.

महिला पुलिसकर्मी नहीं एक वीडियो भी दिखाया. जिसमें खाना में एक कपड़े की पोटली में बांटा हुआ, कुछ आपत्तिजनक वस्तु मिला है. संभवत: कोई जहरीला पदार्थ हो, लेकिन यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

बीमार महिला पुलिसकर्मी को देखने रोहतास एसपी रौशन कुमार के अलावा बीएमपी के महिला बटालियन के कमांडेंट अशोक कुमार सिंह पहुंचे. उन्होंने बताया कि संभवत: फूड पॉइजनिंग के कारण ही यह सब दिक्कत हुई है. सभी महिला पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है. 60 से अधिक की संख्या में महिला प्रशिक्षित जवान बीमार हुई है. फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव

