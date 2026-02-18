सहरसा शर्मसार: नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खिलाई गर्भपात की दवा

Saharsa Crime News: गांव के ही एक युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. दरिंदगी का खुलासा तब हुआ जब बच्ची तीन महीने की गर्भवती हो गई. पोल खुलने के डर से दरिंदे ने मासूम को गर्भपात की दवा खिला दी.
Saharsa Minor Girl Raped: बिहार के सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा लगातार दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. दरिंदगी का खुलासा तब हुआ जब बच्ची तीन महीने की गर्भवती हो गई और आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. पीड़िता अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है.
बहला-फुसलाकर दिया घटना को अंजाम
आरोप है कि गांव का ही युवक अमरजीत कुमार पिछले कई महीनों से नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था. आरोपी की धमकी और डर के कारण बच्ची ने चुप्पी साधे रखी. इस दौरान जब बच्ची तीन महीने की गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने मामले को दबाने के उद्देश्य से उसे गर्भपात (Abortion) की दवा खिला दी.
अस्पताल में खुला राज
दवा खाने के कुछ समय बाद बच्ची के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया और उसकी स्थिति बिगड़ने लगी. आनन-फानन में परिजनों ने उसे सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने और बच्ची द्वारा आपबीती सुनाने के बाद परिजनों के होश उड़ गए. पीड़िता ने बताया कि किस तरह अमरजीत उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा.
पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा
घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता की माँ ने बिहरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी अमरजीत कुमार को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस का बयान
इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की माँ की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके.
रिपोर्ट- विशाल कुमार