Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3113502
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

सहरसा शर्मसार: नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खिलाई गर्भपात की दवा

Saharsa Crime News: गांव के ही एक युवक ने 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. दरिंदगी का खुलासा तब हुआ जब बच्ची तीन महीने की गर्भवती हो गई. पोल खुलने के डर से दरिंदे ने मासूम को गर्भपात की दवा खिला दी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:22 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Saharsa Minor Girl Raped: बिहार के सहरसा जिले के बिहरा थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा लगातार दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. दरिंदगी का खुलासा तब हुआ जब बच्ची तीन महीने की गर्भवती हो गई और आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. पीड़िता अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है.

बहला-फुसलाकर दिया घटना को अंजाम

आरोप है कि गांव का ही युवक अमरजीत कुमार पिछले कई महीनों से नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहा था. आरोपी की धमकी और डर के कारण बच्ची ने चुप्पी साधे रखी. इस दौरान जब बच्ची तीन महीने की गर्भवती हो गई, तो आरोपी ने मामले को दबाने के उद्देश्य से उसे गर्भपात (Abortion) की दवा खिला दी.

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल में खुला राज

दवा खाने के कुछ समय बाद बच्ची के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया और उसकी स्थिति बिगड़ने लगी. आनन-फानन में परिजनों ने उसे सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने और बच्ची द्वारा आपबीती सुनाने के बाद परिजनों के होश उड़ गए. पीड़िता ने बताया कि किस तरह अमरजीत उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा.

ये भी पढ़ें- सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर

पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा

घटना की सूचना मिलते ही पीड़िता की माँ ने बिहरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी अमरजीत कुमार को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का बयान

इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की माँ की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है. इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके.

रिपोर्ट- विशाल कुमार

TAGS

Saharsa newsRape News

Trending news

Samastipur Crime News
बेखौफ अपराधी, बेबस पुलिस? समस्तीपुर में लोजपा नेता पर जानलेवा हमला
Saharsa news
सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर
Bettiah news
बेतिया-कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण का काम पूरा, रेलवे ट्रैक का सफल ट्रायल
Supaul News
सुपौल में LIC एजेंट ने अपनी ही लाइसेंसी गन से खुद को मारी गोली, घर में कोहराम
Prashant Kishor
'बबूल बोओगे तो आम कहां से खाओगे', बेगूसराय में NDA पर बरसे प्रशांत किशोर
Muzaffarpur Crime
मुजफ्फरपुर: 24 घंटे में 4 गोलीबारी की घटना, अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर भी फायरिंग
Bihar Board 10th Exam
सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती
Patna NEET Student Death Case
NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने की पूछताछ
Bihar Sugarcane Farmers
बिहार में गन्ना यंत्रों पर 60% सब्सिडी: 324 किसानों को परमिट जारी, 24 फरवरी मौका
Bihar Police
बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, अब IG और DIG मंजूर कर सकेंगे दैनिक विराम भत्ता