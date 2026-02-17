Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3113359
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

Saharsa News: सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर

Saharsa News: सहरसा में दो साल की मासूम बच्ची से गांव के ही व्यक्ति ने झाड़ियों में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बच्ची को इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:27 PM IST

Trending Photos

Saharsa News: सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर
Saharsa News: सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर

Saharsa News: सहरसा से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना सौरबाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गांव की है, पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है. दुष्कर्म का आरोप गांव के ही व्यक्ति पर लगा है, जिसने दो साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना उस समय घटी जब मासूम बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी. इसी दौरान गांव का ही एक शख्स उसे पास की झाड़ियों में ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद बच्ची को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. जब ग्रामीणों की नजर इस खून से लथपथ बच्ची पर पड़ी, तो उनके होश उड़ गए. इस घटना के बाद से ही गांव में सनसनी का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: सुपौल में LIC एजेंट ने अपनी ही लाइसेंसी गन से खुद को मारी गोली, घर में कोहराम

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों और परिजनों ने बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं. बच्ची की नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया है. सहरसा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

TAGS

Saharsa news

Trending news

Saharsa news
सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर
Bettiah news
बेतिया-कुमारबाग रेलखंड पर दोहरीकरण का काम पूरा, रेलवे ट्रैक का सफल ट्रायल
Supaul News
सुपौल में LIC एजेंट ने अपनी ही लाइसेंसी गन से खुद को मारी गोली, घर में कोहराम
Prashant Kishor
'बबूल बोओगे तो आम कहां से खाओगे', बेगूसराय में NDA पर बरसे प्रशांत किशोर
Muzaffarpur Crime
मुजफ्फरपुर: 24 घंटे में 4 गोलीबारी की घटना, अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर भी फायरिंग
Bihar Board 10th Exam
सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती
Patna NEET Student Death Case
NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने की पूछताछ
Bihar Sugarcane Farmers
बिहार में गन्ना यंत्रों पर 60% सब्सिडी: 324 किसानों को परमिट जारी, 24 फरवरी मौका
Bihar Police
बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, अब IG और DIG मंजूर कर सकेंगे दैनिक विराम भत्ता
Madhepura news
'हम जिंदा हैं...', मधेपुरा में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हुए वृद्धा पेंशन धारक