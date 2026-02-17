Saharsa News: सहरसा में मानवता शर्मसार! 2 साल की मासूम से दुष्कर्म, गंभीर हालत में भागलपुर रेफर

Saharsa News: सहरसा से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना सौरबाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गांव की है, पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है. दुष्कर्म का आरोप गांव के ही व्यक्ति पर लगा है, जिसने दो साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के अनुसार, घटना उस समय घटी जब मासूम बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी. इसी दौरान गांव का ही एक शख्स उसे पास की झाड़ियों में ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ हैवानियत की और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद बच्ची को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया. जब ग्रामीणों की नजर इस खून से लथपथ बच्ची पर पड़ी, तो उनके होश उड़ गए. इस घटना के बाद से ही गांव में सनसनी का माहौल बन गया.

ग्रामीणों और परिजनों ने बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं. बच्ची की नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया है. सहरसा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और एफएसएल (FSL) की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच भी शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार