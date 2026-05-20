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सेप्टिक टैंक में गिरे 3 बच्चे, एक की थम गई सांसें, गांव में पसरा सन्नाटा, पढ़िए सहरसा से दिल को झकझोर देने वाली खबर

Saharsa Latest News: सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र के सलखुआ पंचायत अंतर्गत चकला मुशहरी वार्ड संख्या - 11 में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां पर खेलने के दौरान सेप्टिक टैंक का ढक्कन टूटने से उसमें एक साथ तीन बच्चे गिर गए. इस हादसे में एक चार वर्षीय बच्ची स्वीटी कुमारी की मौत हो गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 20, 2026, 07:15 PM IST

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सेप्टिक टैंक में गिरे 3 बच्चे, एक की थम गई सांसें
सेप्टिक टैंक में गिरे 3 बच्चे, एक की थम गई सांसें

Saharsa News: सहरसा जिले में 20 मई, 2026 दिन बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई. जबकि, 2 बच्चों की दम घुटने से हालत खराब है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. यह हादसा तब हुआ, जब खेलने के दौरान सेफ्टी टैंक में एक साथ तीन बच्चे गिर गए.

यह घटना सलखुआ थाना क्षेत्र के सलखुआ पंचायत अंतर्गत चकला मुशहरी वार्ड संख्या - 11 की है. यहां पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब खेलने के दौरान सेप्टिक टैंक का ढक्कन टूटने से उसमें एक साथ तीन बच्चे गिर गए. इस हादसे में एक चार वर्षीय बच्ची स्वीटी कुमारी की मौत हो गई. जबकि, दो बच्चों को ग्रामीणों के सहयोग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. 

घटना के संबंध में बताया जाता है कि घर के पास खेलते समय अचानक शौचालय के सेप्टिक टैंक का पुराना जर्जर ढक्कन टूटने से तीन बच्चे उसमें गिर गए. इस दुर्घटना में एक चार वर्षीय मासूम बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई. जबकि, ग्रामीणों की तत्परता से दो अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. ​

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मिली जानकारी के अनुसार, वार्ड संख्या - 11 निवासी कुंदन सादा की चार वर्षीय पुत्री स्वीटी कुमारी, लुशो सादा का पुत्र गौतम कुमार (5 वर्ष) और भारत सादा का पुत्र विशाल कुमार (6 वर्ष) अन्य बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे. इसी दौरान बच्चे सेप्टिक टैंक के ढक्कन पर चले गए जर्जर होने के कारण ढक्कन अचानक टूट गया और तीनों बच्चे गहरे टैंक में समा गए. ​

बच्चों को गिरता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए गौतम और विशाल को समय रहते बाहर निकाल लिया. दोनों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. 

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन में जुट गई है. फिलहाल, मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

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