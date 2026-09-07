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सहरसा में 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, सीतामढ़ी में इलाज कराने आई किशोरी का गैंगरेप

सहरसा के सदर थाना इलाके में एक आठ साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. इसी तरह से सीतामढ़ी में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 07, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:35 AM IST
सहरसा में 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, सीतामढ़ी में इलाज कराने आई किशोरी का गैंगरेप
Image Credit: सहरसा में आठ साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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