/सहरसा में 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, सीतामढ़ी में इलाज कराने आई किशोरी का गैंगरेप

सहरसा से एक आठ साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. घटना सदर थाना क्षेत्र की है. घटना के बाद पीड़ित बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची अपने घर से कुछ दूरी पर खेत मे घास लाने गई थी. इसी दौरान गांव के तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और फिर एक युवक ने बच्ची के हांथ बांधकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए. इधर, बच्ची रोते-बिलखते किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई.