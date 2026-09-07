/सहरसा में 8 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, सीतामढ़ी में इलाज कराने आई किशोरी का गैंगरेप

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सहरसा से एक आठ साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है. घटना सदर थाना क्षेत्र की है. घटना के बाद पीड़ित बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची अपने घर से कुछ दूरी पर खेत मे घास लाने गई थी. इसी दौरान गांव के तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और फिर एक युवक ने बच्ची के हांथ बांधकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए. इधर, बच्ची रोते-बिलखते किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई.
इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्ची और उसके परिजनों से पूछताछ करते हुए आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी है. सदर थानाध्यक्ष ने बताया कि एक आठ साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है. इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी एक टीम का गठन कर दिया गया है.
इसी तरह से सीतामढ़ी में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पीड़िता रीगा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई गई है और अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए सीतामढ़ी शहर आई हुई थी. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि भासर पिकेट के पास तीन युवकों ने जबरन उसे एक टेंपो में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां तीनों युवकों ने बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को उसी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.