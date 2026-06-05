वो 9 महीने की गर्भवती है...पति बेचता है आइसक्रीम, नशेड़ियों से विवाद हुआ और फिर

Saharsa News: सहरसा जिले के सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के पांचू टोला में एक 9 महीने के गर्भवती महिला को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किए जाने का मामला सामने आया है. घायल गर्भवती महिला का नाम यास्मीन परवीन बताया जाता है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि पीड़ित महिला का पति आइसक्रीम बेचने का काम करता है, इसी दौरान जब वो आइसक्रीम बेचकर लौट रहा था, तो रास्ते मे नशे की हालत में कुछ बाइक सवार की बाइक ठेले से टकरा गई, जिसके बाद आइसक्रीम का ठेला क्षतिग्रस्त हो गया.

आइसक्रीम बेचने वाले मो. आरिफ ने इसका विरोध किया, तो बाइक सवार लोगों से कहासुनी हो गई जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई. जिसके बाद बाइक सवार लोगों ने आइसक्रीम बेचने वाले को पीटने लगे. इस बीच उसकी गर्भवती पत्नी बीच बचाव करने आई, तो बाइक सवार लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी. जिससे वो गभीर रूप से घायल हो गई.

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पीड़ित गर्भवती महिला ने थाने में आवेदन देते हुए सचिन यादव, गुरु यादव और अमरजीत सहित अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

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