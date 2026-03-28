JDU में विभीषण कौन? आनंद मोहन ने नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर उठाए सवाल, बोले- 'बर्बाद हो जाएगा NDA'

Anand Mohan on CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर पूर्व सांसद आंनद मोहन ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि कुछ कथित योजनाकारों और चाणक्यों कि वजह से जेडीयू को नुकसान होगा. साथ ही कालांतर में बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा.
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Anand Mohan on Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर राजनीति सियासत जारी है, उनके इस फैसले को लेकर सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ योजनाकारों और चाणक्यों की योजना से जेडीयू को नुकसान होगा. साथ ही बीजेपी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले से सम्पूर्ण राजनीति महकमा हतप्रभ है, सभी भौचक हैं कि बिहार में यह क्या हो रहा है? यह फैसला चाहे किसी का थोपा हुआ हो या फिर मुख्यमंत्री का हो, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग इस फैसले से आहत हैं.