सहरसा से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव ट्रेन 5 दिसंबर को होगी रवाना, धार्मिक और पर्यटन स्थलों का कराएगी दर्शन, जल्दी करें बुकिंग
सहरसा से दक्षिण भारत के लिए भारत गौरव ट्रेन 5 दिसंबर को होगी रवाना, धार्मिक और पर्यटन स्थलों का कराएगी दर्शन, जल्दी करें बुकिंग

सहरसा से 5 दिसंबर को भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन रवाना होगी. यह ट्रेन यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम जैसे धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी. 12 से 13 दिन की इस यात्रा के लिए तीन श्रेणियों में पैकेज तय किया गया है. ट्रेन में यात्रियों के लिए कैंटीन और मंदिर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:38 PM IST

Bharat Gaurav train from Saharsa to South India: सहरसा से दक्षिण भारत के धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने इसकी घोषणा की है. ट्रेन 5 दिसंबर की सुबह सहरसा से खुलेगी और यात्रियों को 12 से 13 दिनों का टूर कराएगी. इसके लिए पैकेज कोड EZBG26 जारी किया गया है.

इस विशेष यात्रा के दौरान यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और मल्लिकार्जुन जैसे प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा. यह यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित और सुविधाजनक होगी. ट्रेन में कुल 600 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें से फिलहाल 400 से अधिक सीटें खाली हैं.

IRCTC ने पैकेज की दरें अलग-अलग श्रेणियों में तय की हैं. इकनॉमी (SL) श्रेणी में प्रति व्यक्ति 25,620 रुपये, स्टैंडर्ड (3AC) में 35,440 रुपये और कम्फर्ट (2AC) श्रेणी में 49,175 रुपये किराया रखा गया है. इस पैकेज में यात्रा, ठहराव, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो.

भारत गौरव ट्रेन की बोगियों को खास तौर पर मॉडिफाई किया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में कैंटीन, सुरक्षा व्यवस्था और पूजा-अर्चना के लिए मंदिर जैसी व्यवस्था की गई है. इसके अलावा यात्रा के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

इस ट्रेन के लिए कई बोर्डिंग स्टेशन तय किए गए हैं जिनमें सहरसा, सुपौल, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज छिवकी शामिल हैं. यात्री टिकट बुकिंग के लिए 8595937731/32 पर कॉल कर सकते हैं, 7003125136 पर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं या फिर (http://www.irctctourism.com) पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा पटना के बिस्कोमान टॉवर स्थित IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय से भी टिकट बुकिंग की जा सकती है.

इनपुट - प्रकाश सिन्हा

;