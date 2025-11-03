Bihar Chunav 2025: 10 प्वाइंट में जानें पीएम मोदी ने सहरसा की रैली में क्या क्या बातें कहीं

Pm Modi in Saharsa: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पीएम मोदी सोमवार को सहरसा पहुंचे. सबसे पहले वहां उन्होंने पहली बार वोट देने वालों से एनडीए सरकार बनवाने की अपील की. उसके बाद उन्होंने महिला विश्व कप में भारत का धमाकेदार जीत के लिए नारी शक्ति को बधाई दी. उसके बाद पीएम मोदी जंगलराज, कांग्रेस और राजद पर आए और अपने अंदाज में कई कटाक्ष किए. आइए, 10 प्वाइंट में जानते हैं कि पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कहीं.
- पीएम मोदी ने नारी शक्ति को याद करते हुए एक दिन पहले महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत की जीत की बधाई दी और उपस्थित लोगों से नारी शक्ति के सम्मान में ताली बजवाई.
- आपको दी जा रही मदद को जंगलराज वाले रोकना चाहते हैं. वहीं एनडीए की फिर से सरकार बनने पर जीविका योजना का और विस्तार किया जाएगा.
- 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पुल बनाने का ऐलान किया, लेकिन 2004 में राजद के समर्थन वाली सरकार केंद्र में आ गई. उसके एक साल बाद 2005 में नीतीश जी की यहां सरकार बनी और राजद हर जगह से हार गया. दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए वे हार का बदला लेने लगे. इस क्रम में बिहार की भलाई के प्रोजेक्ट थे, सब पर ताला लगा दिया. कांग्रेस और राजद ने कोसी महासेतु को लटका दिया.
- 2014 में आपने मुझे दिल्ली में बैठाकर देश सेवा का मौका दिया. बदला लेने वालों को वहां से भी हटाया. मैंने नए सिरे से सभी फाइल मंगवाई. कोसी महासेतु के लिए पैसे जारी करवाए और आखिरकार 2020 में एनडीए सरकार ने यह पुल बनाकर आपको सौंप दिया.
- कोसी की बाढ़ से खेत बर्बाद हो जाते थे, लेकिन कांग्रेस हो या राजद, इनलोगों ने केवल वादे किए. आपका दुख दर्द नहीं समझ पाए. दूसरी ओर एनडीए सरकार ने कोसी की बाढ़ से बचाने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए. हमने इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली योजना बनाई है.
- कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है. हम केवल पूर्वी कोसी नहीं, पश्चिमी कोसी नहर को भी नया जीवन दे रहे हैं. इससे सिंचाई का दायरा और व्यापक हो जाएगा. ये जो पैसे खर्च होंगे, उससे मछलीपालन, मखानापालन का भी मौका मिलेगा.
- मछली पालन के लिए देश में अलग से कोई मंत्रालय नहीं था. मछली पालकों के लिए हमारी सरकार ने मत्स्य संपदा पर फोकस करना शुरू कर दिया. इसका असर यह हुआ कि एनडीए सरकार के चलते बिहार दूसरे राज्यों को मछली बेचता है.
- राजद और कांग्रेस की डिक्शनरी में कट्टा, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं. जंगलराज की पाठशाला में इन्होंने यही सीखा है. आपके माता पिता ने वो दौर देखा है, जब खुद पुलिसवालों की जान संकट में रहती थी. दलित, महादलित, पिछड़ों और अतिपिछड़ों के साथ तो न जाने क्या क्या होता था. नीतीश जी की सरकार ने जंगलराज को हटाकर सुशासन स्थापित करने का काम किया.
- बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है. अब कांग्रेस वाले नामदार बता रहे हैं कि जब केंद्र में उनकी सरकार बनेगी, तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी. जब उनकी 10 साल तक सरकार थी, तब भी वे यही कहते थे. 10 साल तक सरकार तो रही पर यूनिवर्सिटी के नाम पर केवल 20 करोड़ रुपये दिया था. आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 20 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं.
- घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं. आपके संसाधनों पर आपका हक जमा रहे हैं. अगर घुसपैठिये आपका हक मारेंगे तो तकलीफ तो आपको होगी कि नहीं. ये लोग घुसपैठियों को बनाए रखने के लिए यात्रा कर रहे हैं.
- राजद और कांग्रेस वाले तमाम जगह जाते हैं, लेकिन कभी राम मंदिर नहीं जाते. वहां निषाद राज का भी मंदिर बना है. अयोध्या में शबरीमाता का भी मंदिर बना है. वहां वाल्मीकि जी का भी मंदिर बनाया गया है. कांग्रेस और राजद का शाही परिवार विदेशी त्योहार मनाते हैं, लेकिन बात जब सनातन की आती है, तब ये ड्रामा बताने लगते हैं. छठ पर्व को भी ये ड्रामा बता रहे हैं.
