Bihar Chunav 2025: 10 प्वाइंट में जानें पीएम मोदी ने सहरसा की रैली में क्या क्या बातें कहीं

Pm Modi in Bihar: पीएम मोदी ने आज (3 नवंबर) सहरसा में चुनावी हुंकार भरी. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस की बदले की राजनीति के कारण बिहार के लोगों को सालों साल परेशान होना पड़ा. एक समय था कि कोसी सीमांचल के लोगों को 300 किलोमीटर का सफर करके इस पार से उस पार जाना पड़ता था, आज वह सफर 30 किलोमीटर से भी कम का रह गया है. इतना ही नहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया है.