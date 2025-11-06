वोट देने का जुनून तो देखो... मां के शव को आग लगाने से पहले किया मतदान; कहा पहले देश, फिर बाकी सब

Bihar chunav 2025: सहरसा में पहले चरण के लिए हो रहे मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, साथ ही यहां चुनाव को एक त्योहार की तरह देखा जाता है. बुजुर्ग मतदाताओं से लेकर हर एक वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, हाल में ही एक खबर आ रही है कि एक ऐसे भी मतदाता हैं जो अपनी मां के मरने के बाद क्रिया क्रम करने वाले उनके बेटे ने पहले मतदान करना अपना अधिकार समझा और मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है, चुनाव को देखते और अपने मताधिकार को जरूरी समझते हुए, उन्होंने जिम्मेदारी के साथ अपने वोट को देना जरूरी समझा. ये जानकारी सहरसा विधानसभा के जिला परिषद स्थित आदर्श मतदान केंद्र से जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल के तरफ से आ रही है.

2 घंटे में 13 परसेंट मतदाताओं ने किया अपना मताधिकार का उपयोग

बिहार चुनाव अपने चरम पर है, आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, बिहार विधानसभा चुनाव के बक्सर जिले में 2 घंटे में 13% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया है. जैसे-जैसे दिन चढ़ रहा है मतदाताओं में उत्साह बढ़ाते जा रहा है और मतदान केंद्र पर पहुंच कर मतदान कर रहे है.

महिला मतदाता भी दे रही बढ़-चढ़कर वोट

पुरुष मतदाताओं के साथ महिला मतदाता भी अपनी भागीदारी बढ़-चढ़कर निभाते हुए लोक तन्त्र पर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है. निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चारों विधानसभा में 7 से 9 बजे तक 13 प्रतिशत मतदाता मतदान किया है. विधानसभा के मुताबिक ब्रह्मपुर 12.76 प्रतिशत, बक्सर 12.76 प्रतिशत , डुमरांव 11.02 प्रतिशत , राजपुर 13.48 प्रतिशत मतदाता मतदान कर चुके है. सबसे अधिक उत्साह फर्स्ट टाइम वोटरों का है जो उत्साहित होकर मतदान केंद्र पर वोटिंग करने पहुंच रहे हैं. इन वोटरों ने नई-नई वोटर आईडी बनवाई है और अपने वोट को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वो अपने प्रदेश के लिए अच्छा नेता चुनना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!