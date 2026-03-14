Bihar Crime: सीवान में बाइक सवार को गोली मारी, सहरसा में थार सवार को गोलियों से भूना, कहां है पुलिस?

Bihar Crime News: सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव में अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी है. सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के मीरा सिनेमा रोड के पास बेखौफ अपराधियों ने थार गाड़ी पर सवार एक युवक को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया.
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Bihar Crime News: सीवान में अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी है. युवक बाइक से बाजार जा रहा था. इसी दौरान घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मिश्रौली गांव स्थित बगीचे के पास की है. मृत युवक की पहचान हबीबनगर मिश्रौली गांव निवासी मो. आलीम अंसारी के पुत्र फिरोज अंसारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक फिरोज अंसारी अपने मित्र सोनू साह के साथ बाइक से बाजार जा रहा था. जैसे ही दोनों मिश्रौली गांव के बगीचे के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और फिरोज अंसारी पर फायरिंग कर दी. सोनू साह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला, जबकि फिरोज अंसारी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा.
घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है.वहीं पुलिस और परिजन कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. दूसरी ओर सहरसा में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने थार गाड़ी पर सवार एक युवक को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.
घटना देर रात सदर थाना क्षेत्र के मीरा सिनेमा रोड के समीप की है. मृतक युवक की पहचान छोटू मिश्रा के रूप में की गई है जो सदर थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर का रहने वाला था. मृतक युवक के शरीर के कई हिस्सों पर गोलियों के निशान पाए गए हैं. बताया जा रहा कि अपराधियों के द्वारा करीब एक दर्जन गोली युवक को मारी गई है. घटना के सम्बंध में बताया जाता है मृतक छोटू मिश्रा रात के वक्त अपने दो साथियों के साथ घर से बाहर निकला था इसी दौरान मीरा सिनेमा रोड के समीप बाइक सवार अपराधियों ने उसपर ताबड़तोड़ गोली बरसाई जिसके बाद घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई.
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इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर सदर एसडीपीओ आलोक कुमार पुलिस बलों के साथ पहुंच मामले की छानबीन में जुट गए हैं, पुलिस ने मौके से 12 खोखा भी बरामद किया है. इस सम्बंध में एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि मृतक युवक का नाम छोटू मिश्रा है जिसे अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है, प्रथम दृष्टया यह आपसी विवाद का मामला है, फिलहाल मौके पर डॉग स्कॉयड और FSL की टीम को बुलाया गया है, सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश की जा रही है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर घटना का खुलासा किया जाएगा.
सिवान से अमित सिंह और सहरसा से विशाल कुमार