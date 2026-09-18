/सहरसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री की गोली मारकर हत्या, बंद मकान से मिला शव

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सहरसा: बिहार के सहरसा में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री अभिजीत सिंह राजपूत उर्फ राजा (उम्र 26 साल) का शव एक बंद घर से बरामद किया गया. इसके बाद वहां सनसनी फेल गई. 24 अगस्त को ही उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया गया था.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, सहरसा के सदर थाना इलाके के गौतम नगर वार्ड 15 में एक बंद घर से भाजयुमो नेता का शव बरामद हुआ. बताया गया कि अभिजीत का पैतृक गांव सुपौल जिले के गढ़बरुआरी वार्ड नंबर 5 में है, जबकि सहरसा सदर थाना इलाके के गौतम नगर वार्ड 15 में उनका अपना मकान है. वह दो भाइयों में सबसे बड़े थे. उनका छोटा भाई दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है.
भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरजीत सिंह कुशवाहा ने बताया, अभिजीत के एक दोस्त ने उन्हें फोन कर बताया कि वह दो दिनों से फोन नहीं उठा रहा है. जब दोस्त उसके घर पहुंचा और झांककर देखा तो कमरा अंदर से बंद था और अभिजीत का शव बेडरूम में पड़ा था. उसके चेहरे पर तकिया ढका था और आवाज देने पर कोई हलचल नहीं हुई.
इसके बाद उन्होंने सहरसा सदर थाने की पुलिस को इस बारे में बताया. अभिजीत के घर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई. वहां बेडरूम में खून से लथपथ शव पड़ा था और उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है. प्रथम दृष्टता यह प्रतीत हो रहा है कि भाजपा नेता की बुधवार की रात ही हत्या की गई.
सहरसा सदर के एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि शव को देखने से प्रतीत हो रहा है कि गोली मारकर हत्या की गई है. अधिकारी ने बताया कि बुधवार को अभिजीत सिंह कुछ लोगों के साथ एक पार्टी में गया था. उन्होंने कहा कि हम सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं. अभिजीत सिंह सबसे आखिरी में जिन दोस्तों से मिला, उनकी क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की जा रही है.
-आईएएनएस