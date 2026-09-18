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सहरसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री की गोली मारकर हत्या, बंद मकान से मिला शव

सहरसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उनका शव बंद मकान से मिला बरामद किया गया है. बेडरूम में खून से लथपथ शव पड़ा था और उसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:07 PM IST
सहरसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री की गोली मारकर हत्या, बंद मकान से मिला शव
Image Credit: सहरसा में BJYM के महामंत्री की गोली मारकर हत्या (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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