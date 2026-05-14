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नशा, हंगामा और फिर पुलिस... सहरसा में एक नशेबाज दूल्हे की शादी का हुआ बुरा अंत, दुल्हन बिना लौटी बारात

Saharsa Latest News: समस्तीपुर जिले में नशे की हालत में शादी करने पहुंचे दूल्हे को महंगा पड़ गया. दुल्हन और उनके परिजनों ने शादी करने से इंकार कर दिया. इसके बाद तिलक में दी गई राशि लौटाने के बाद दूल्हे को छोड़ा गया.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 14, 2026, 06:58 AM IST

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सहरसा में शराबी दूल्हे को परिजनों ने बनाया बंधक
सहरसा में शराबी दूल्हे को परिजनों ने बनाया बंधक

Saharsa News: सहरसा में एक नशेबाज दूल्हे की शादी टूट गई. वह नशे की हालात में शादी करने पहुंचा था, ऐसा देखकर दुल्हन और उसके घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं दुल्हन के परिजनों ने दूल्हे पकड़ लिया और जिसके बाद सभी बारातियों को बैरंग लौटना पड़ा. यह घटना जिले के सत्तरकटैया प्रखंड अंतर्गत सत्तर गांव की है. 

मिली जानकारी के अनुसार, पूर्णिया जिले से बारात सहरसा जिले के सत्तर गांव पहुंची थी. दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचते ही दूल्हा अजीब-अजीब हरकत करने लगा, वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि वह नशे में है, काफी समझाने के बावजूद जब उसकी हरकतें नहीं रुकीं, तो लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया. 

इधर, मामले के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और फिर ग्रामीणों ने दूल्हे और बारात को घेर लिया और तिलक में दी गई रकम लौटाने की मांग पर अड़ गए. इस बीच सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर ग्रामीणों पंचायत बिठाया. इसके बाद ग्रामीणों के दबाव पर लड़का पक्ष ने तिलक में दिए गए 3 लाख 20 हजार रुपये और दरवाजे के खर्च समेत कुल 5 लाख रुपए लौटाने पर सहमति जताई, इसके बाद बरातियों को जाने दिया गया. 

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वहीं, पूरी राशि लौटने तक दूल्हे और उसके माता-पिता पुलिस हिरासत में रहे. हालांकि, बाद में पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया. इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में तेजी से फैल गई है और यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

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