मधेपुरा में प्रेम के नाम पर दरिंदगी: शादी का झांसा देकर मंदिर बुलाया, फिर साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप

बिहार के मधेपुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. वहां रोशन नाम के एक व्यक्ति ने प्रेमजाल में फंसाकर अपने साथियों के साथ एक किशोरी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया. मामला शंकरपुर थाना क्षेत्र का है. किशोरी का कहना है कि गांव के ही रोशन कुमार ने उसे पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर बीते दिनों उसे एक मंदिर में बुलाया. जब वह वहां पहुंच गई तो अपने तीन चार साथियों के साथ मिलकर किशोरी से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. उसके बाद आरोप है कि बेहोशी की हालत में वहां छोड़कर आरोपी फरार हो गए. किशोरी ने बताया कि रोशन कुमार ने उसके मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया था, ताकि इस बारे में वह किसी को कॉल कर नहीं बता सके. आसपास के लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और प्रारंभिक इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया.

किशोरी ने बताया कि इस घटना से वह टूट गई थी. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिसके साथ उसने प्रेम किया था, उसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया? किशोरी का दावा है कि इस दौरान उसने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन उसकी जान बच गई.

बुधवार को किशोरी को फिर से गंभीर हालत में मधेपुरा सदर अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इस मामले में महिला थाने में केस 03/2026 दर्ज कर लिया गया है और मुख्य आरोपी रोशन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है. रोशन कुमार के साथियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है.

हालांकि, इस मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना के बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं. एसपी संदीप सिंह और एएसपी प्रवेंद्र भारती को इस संबंध में जानकारी के लिए कॉल किया गया तो उनका कॉल पिक नहीं हुआ.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार