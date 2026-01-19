देश ही नहीं विदेशों तक छाई सहरसा की टिकरी मिठाई, शुद्धता और स्वाद ने बनाया बिहार की पहचान

Tikri Sweets: बिहार के सहरसा जिले के सिहौल गांव की प्रसिद्ध टिकरी मिठाई अपनी शुद्धता और पारंपरिक स्वाद के कारण इन दिनों बिहार से निकलकर विदेशों में भी लोगों की पसंद बन गई है. शुद्ध दूध से बने खोया और देशी घी में तैयार की जाने वाली यह मिठाई हर उम्र के लोगों को भाती है. हाईवे किनारे स्थित दुकान पर गुजरने वाले राहगीर भी टिकरी का स्वाद चखने रुकते हैं. यही वजह है कि टिकरी मिठाई सिहौल गांव की पहचान बन चुकी है.

दूर-दराज जिलों से भी लोग आते हैं खरीदने

सिहौल की टिकरी मिठाई खरीदने के लिए सुपौल, दरभंगा सहित आसपास के दूर-दराज जिलों से लोग आते हैं. इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और विदेशों में रहने वाले लोग इसे अपने रिश्तेदारों को संदेश के तौर पर भेजते हैं. शादी-ब्याह, तिलक या किसी अन्य शुभ अवसर में टिकरी मिठाई को शामिल करना परंपरा बन चुका है. इसके स्वाद की चर्चा अब विदेशों में भी हो रही है.

1995 से चल रही मिठाई की परंपरा

दुकान के मालिक बताते हैं कि उनकी मिठाई की दुकान 1995 से लगातार चल रही है. टिकरी मिठाई बनाने के लिए प्रतिदिन लगभग 500 लीटर शुद्ध दूध खरीदा जाता है. दूध को फाड़कर खोया तैयार किया जाता है, जिसे घी में पकाकर चीनी की चाशनी में डुबोकर टिकरी बनाई जाती है. प्रतिदिन 1 से 2 क्विंटल टिकरी तैयार की जाती है.

स्वाद और शुद्धता का कारण बन रही प्रसिद्धि

ग्राहक बताते हैं कि सिहौल की टिकरी मिठाई खाने के लिए लोग काफी दूर से आते हैं. मिठाई को पैक कराकर अपने साथ ले जाया जाता है और इसे तोहफे के रूप में भी भेजा जाता है. शुद्धता, पारंपरिक स्वाद और लंबे समय से चल रही परंपरा ने सिहौल की टिकरी को न केवल बिहार में, बल्कि देश-विदेश में भी खास पहचान दिलाई है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार