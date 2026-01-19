Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3079015
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

देश ही नहीं विदेशों तक छाई सहरसा की टिकरी मिठाई, शुद्धता और स्वाद ने बनाया बिहार की पहचान

Tikri Sweets: सहरसा जिले के सिहौल गांव की मशहूर टिकरी मिठाई अपनी शुद्धता और पारंपरिक स्वाद के लिए जानी जाती है. शुद्ध दूध के खोया और देशी घी से बनी यह मिठाई हाईवे किनारे स्थित दुकान से देश-विदेश तक अपनी मिठास बिखेर रही है. शादी-ब्याह और शुभ अवसरों पर पहली पसंद बनी सिहौल की टिकरी 1995 से लगातार अपने अनोखे स्वाद की परंपरा को बनाए हुए है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:10 AM IST

Trending Photos

देश ही नहीं विदेशों तक छाई सहरसा की टिकरी मिठाई, शुद्धता और स्वाद ने बनाया बिहार की पहचान
देश ही नहीं विदेशों तक छाई सहरसा की टिकरी मिठाई, शुद्धता और स्वाद ने बनाया बिहार की पहचान

Tikri Sweets: बिहार के सहरसा जिले के सिहौल गांव की प्रसिद्ध टिकरी मिठाई अपनी शुद्धता और पारंपरिक स्वाद के कारण इन दिनों बिहार से निकलकर विदेशों में भी लोगों की पसंद बन गई है. शुद्ध दूध से बने खोया और देशी घी में तैयार की जाने वाली यह मिठाई हर उम्र के लोगों को भाती है. हाईवे किनारे स्थित दुकान पर गुजरने वाले राहगीर भी टिकरी का स्वाद चखने रुकते हैं. यही वजह है कि टिकरी मिठाई सिहौल गांव की पहचान बन चुकी है.

दूर-दराज जिलों से भी लोग आते हैं खरीदने
सिहौल की टिकरी मिठाई खरीदने के लिए सुपौल, दरभंगा सहित आसपास के दूर-दराज जिलों से लोग आते हैं. इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और विदेशों में रहने वाले लोग इसे अपने रिश्तेदारों को संदेश के तौर पर भेजते हैं. शादी-ब्याह, तिलक या किसी अन्य शुभ अवसर में टिकरी मिठाई को शामिल करना परंपरा बन चुका है. इसके स्वाद की चर्चा अब विदेशों में भी हो रही है.

ये भी पढ़ें: मछली का अचार! चौंक गए न... स्वाद लेना है तो बिहार में यहां पधारिए

Add Zee News as a Preferred Source

1995 से चल रही मिठाई की परंपरा
दुकान के मालिक बताते हैं कि उनकी मिठाई की दुकान 1995 से लगातार चल रही है. टिकरी मिठाई बनाने के लिए प्रतिदिन लगभग 500 लीटर शुद्ध दूध खरीदा जाता है. दूध को फाड़कर खोया तैयार किया जाता है, जिसे घी में पकाकर चीनी की चाशनी में डुबोकर टिकरी बनाई जाती है. प्रतिदिन 1 से 2 क्विंटल टिकरी तैयार की जाती है.

स्वाद और शुद्धता का कारण बन रही प्रसिद्धि
ग्राहक बताते हैं कि सिहौल की टिकरी मिठाई खाने के लिए लोग काफी दूर से आते हैं. मिठाई को पैक कराकर अपने साथ ले जाया जाता है और इसे तोहफे के रूप में भी भेजा जाता है. शुद्धता, पारंपरिक स्वाद और लंबे समय से चल रही परंपरा ने सिहौल की टिकरी को न केवल बिहार में, बल्कि देश-विदेश में भी खास पहचान दिलाई है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

TAGS

Saharsa newsTikri Sweets

Trending news

Saharsa news
देश ही नहीं विदेशों तक छाई टिकरी मिठाई, शुद्धता और स्वाद ने बनाया बिहार की पहचान
Patna NEET Student Death Case
'पूछता है बिहार, कब होंगे आरोपी गिरफ्तार', NEET छात्रा मौत मामले में रोहिणी आचार्य
Kishanganj News
किशनगंज प्रशासन की नई पहल: 'सबका सम्मान जीवन आसान' योजना आज से लागू, जानें क्यों खास
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामले में 3 कहानियां और कई सवाल... क्या SIT खोज पाएगी जवाब?
Patna NEET Student Death Case
Bihar Breaking News Live: आज सीतामढ़ी-शिवहर में CM नीतीश की यात्रा, NEET छात्रा मौत मामले में परिजनों का बयान होगा दर्ज, देखें अपडेट
JSSC Exam
JSSC की लापरवाही से हड़कंप! परीक्षा से एक दिन पहले नोटिस से अभ्यर्थी परेशान
Patna NEET Student Death Case
'ये डेंजरस सिचुएशन है', पटना NEET छात्रा मौत मामले में लापरवाही देख भड़के पूर्व DGP
Bihar Weather
पटना, गया, नालंदा... में घना कोहरा, चंपारण, मधुबनी समेत सभी जिलों का मौसम देखें
Kaimur News
कैमूर में बड़ा जमीन घोटाला! सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री, डीएम ने दिए सख्त निर्देश
Bihar Railway Projects
यूपी-बिहार को जोड़ने वाली छितौनी-तमकुही रेल लाइन, मुआवजे का रास्ता हुआ साफ