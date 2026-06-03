DIG कुमार आशीष का कड़ा संदेश: कोसी रेंज में नशा तस्करों की खैर नहीं, 4 महीने की कार्रवाई का देखें पूरा ब्योरा

Saharsa News: बिहार के सहरसा में, जहाँ कोसी रेंज के DIG कुमार आशीष के द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति कोसी अभियान का असर अब साफ दिखने लगा है. इस अभियान के तहत लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है. पिछले चार महीनों से चलाए जा रहे इस अभियान में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों में नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई की गई है.

इस दौरान पुलिस टीम ने भारी मात्रा में नशीली दवाएं, गांजा, शराब और कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए हैं. इसके अलावा लाखों रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं और नशे के कारोबार में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. लगातार हो रही इस कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

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नशा मुक्ति कोसी अभियान को लेकर कोसी रेंज के DIG कुमारआशीष ने जानकारी दी कि पिछले चार महीनों से तीनों जिलों में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अब तक की कार्रवाई में 41 हजार लीटर अवैध शराब, 2200 किलो गांजा, 4 किलो स्मैक, 3000 नशीली सुई, 125 नशीली टैबलेट और 1467 लीटर कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया है. इसके साथ ही 1,85,000 रुपये भारतीय मुद्रा और 27,000 नेपाली मुद्रा भी जब्त की गई है.

DIG ने बताया कि इस अभियान में अब तक कुल 1115 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही तीनों जिलों में जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी नशे का कारोबार होता दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस को दें, सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा. आगे पुलिस स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी.

रिपोर्ट: विशाल कुमार