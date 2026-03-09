Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

Bihar Crime: सहरसा में तलाकशुदा महिला की गोली मारकर हत्या, सीवान में मिला लापता युवक का कंकाल

Bihar Crime News: सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र के कोपरिया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक तलाकशुदा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं सीवान में करीब 5 महीनों से लापता राजेन्द्र यादव का कंकाल मिला है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:23 AM IST

बिहार पुलिस
बिहार पुलिस

Bihar Crime News: सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र के कोपरिया गांव स्थित गुलडाही बहियार में बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने घास काटने गई एक 20 वर्षीय तलाकशुदा महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक महिला की पहचान कोपरिया पंचायत के वार्ड - 13 निवासी धीरेन्द्र यादव की 20 वर्षीय पुत्री शुषम कुमारी के रूप में की गई है. अपराधियों ने महिला के गले मे गोली मारी जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई. बताया जाता है कि गांव की कुछ महिलाएं घास लेकर लौट रही थीं. 

इसी दौरान उन्होंने खेत में खून से लथपथ पड़े देखा जिसके बाद महिलाओं ने शोर मचाते हुए गांव में सूचना दी, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. मृतक महिला के पिता ने बताया कि 3 साल पहले बेटी की शादी हुई थी, जिसके बाद पति से उसका तालाक हो गया. इस बीच अन्य जगह पर उसकी बेटी की शादी की बात चल रही थी. 

इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने मक्के के खेत से मृतका का शव बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मौके पर FSL की टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कर छानबीन की जा रही है. फिलहाल हत्या के कारणों का पता नही चल पाया है.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव: युवक को गोलियों से भूना, इलाके में दहशत

सीवान में 5 महीनों से लापता युवक का कंकाल मिला

उधर सीवान में करीब 5 महीनों से लापता राजेन्द्र यादव का कंकाल मिला है. कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. कंकाल गांव में ही खेत के पास से मिला है. वहीं कंकाल के पास से राजेन्द्र यादव का मोबाइल,लाठी, चुनौटी और कपड़ा बरामद किया गया है.जिससे कंकाल की पहचान राजेन्द्र यादव के रूप में हुई है. परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र यादव की हत्या कर उनके शव को यहां फेंक दिया गया है. घटना दारौंदा थाना क्षेत्र के उजाय गांव की है. 

26 सितंबर को भैंस चराने निकले थे

बताया जा रहा है कि उजाय गांव निवासी राजेंद्र यादव 26 सितंबर 2025 को दिन के करीब 11 बजे घर से भैंस चराने के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटे. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. बीती रात गांव के किसी व्यक्ति ने परिजनों को सूचना दी कि घर के पूर्व दिशा में स्थित चंवर में लाठी और छाता फेंका हुआ पड़ा है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी. 

पुलिस की मौजूदगी में जब आसपास खोजबीन की गई तो वहां से राजेंद्र यादव का मोबाइल, पॉकेट में रखा हुआ पैसा, खैनी की चुनौटी, गमछा, लाठी और मानव हड्डियां बरामद हुईं. परिजनों का आरोप है कि राजेंद्र यादव की हत्या कर उनके शव को यहां फेंक दिया गया है. फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

सीवान से अमित सिंह और सहरसा से विशाल कुमार की रिपोर्ट

Bihar Crime Newssiwan newsSaharsa news

