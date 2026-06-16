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Bihar Unique Facts: जब हम किसी गांव की कल्पना करते हैं, तो अमूमन शांत गलियां, छोटी आबादी और एक सीमित दायरा जेहन में आता है. मगर, बिहार के सहरसा जिले में एक ऐसा गांव भी है, जो अपनी आबादी के मामले में कई शहरों को भी मात देता है. क्या आप उस गांव का नाम और उसके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं जानते, तो चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं.
बिहार के सबसे बड़े गांव का नाम बनगांव है. यह गांव सहरसा जिले में पड़ता है. क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही लिहाज से इसे बिहार का सबसे बड़ा गांव माना जाता है.
कहां स्थित है यह विशाल गांव? जानिए
बिहार के सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के अंतर्गत बनगांव आता है. बनगांव की विशालता का अंदाजा आप इसकी जनसंख्या से लगा सकते हैं. साल 2011 की जनगणना के अनुसार, इस गांव की आबादी 30,000 से अधिक दर्ज की गई थी, जो अब साल 2026 में बढ़कर और भी ज्यादा हो चुकी है.
आमतौर पर एक गांव में एक ही ग्राम पंचायत होती है, लेकिन बनगांव इतना बड़ा है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे तीन अलग-अलग पंचायतों- बनगांव उत्तरी, बनगांव दक्षिणी और बनगांव पूर्वी में बांटा गया है.
मुजफ्फरपुर का जजुआरा है दूसरे नंबर पर
बनगांव के बाद अगर बिहार के दूसरे सबसे बड़े गांव की बात की जाए, तो इसमें मुजफ्फरपुर जिले का जजुआरा गांव गिना जाता है.