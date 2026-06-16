Add Zee Business As A Preferred Source
App

Do You Know: कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा गांव? जिसमें हैं 3 पंचायतें

Bihar Facts: बिहार के सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के अंतर्गत बनगांव आता है. बनगांव की विशालता का अंदाजा आप इसकी जनसंख्या से लगा सकते हैं.

Written ByShailendra
Published: Jun 16, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:01 PM IST
Do You Know: कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा गांव? जिसमें हैं 3 पंचायतें
Image Credit: कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा गांव? (Photo-AI)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Do You Know: कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा गांव? जिसमें हैं 3 पंचायतें
Bihar News4 min ago
2
Junior Engineer37 min ago
3
Railways1 hr ago
4
Muzaffarpur News1 hr ago
5
Samastipur News2 hrs ago