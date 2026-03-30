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Saharsa Crime: सहरसा में 4 साल की बच्ची को पिता ने ही मारी गोली, 12 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

Saharsa Crime: सहरसा में पिता ने ही अपनी चार साल की बच्ची को गोली मार दिया. फिलहाल, बच्ची अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने मामले में आरोपी पिता गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, अवैध हथियार को भी बरामद किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:11 PM IST

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सहरसा में 4 साल की बच्ची को पिता ने ही मारी गोली
सहरसा में 4 साल की बच्ची को पिता ने ही मारी गोली

Saharsa Crime: सहरसा में एक दिल दहला देने वाली घटना का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी पिता को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, बीते दिन सौर बाजार थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में एक 4 साल की बच्ची संजना कुमारी के सिर में गोली लगने का मामला सामने आया था. गोली बच्ची के सिर के आर-पार हो गई थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल बच्ची को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पिता ने ही बच्ची को मारी गोली
फिलहाल बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है. घटना के बाद पुलिस ने बच्ची के पिता से पूछताछ शुरू की. इस दौरान बच्ची के पिता ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए यह कहा कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. इसी बीच किसी ने उसे गोली मारकर जख्मी कर दिया. हालांकि जब पुलिस ने बच्ची के पिता से कड़ाई से पूछताछ की तो हकीकत कुछ और ही सामने आया.

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खेल-खेल में चली गोली
इस मामले में पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता विकास कुमार द्वारा ही खेल-खेल में पिस्टल से गोली चली थी, जो बच्ची के सिर में लग गई. बच्ची के पिता ने यह बात स्वीकार किया है. इसके बाद पुलिस ने बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं, आरोपी पिता के निशानदेही पर पुलिस ने एक पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किया है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

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