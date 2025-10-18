Advertisement
सुबह आंख खुली और ट्रेन में दिखी भीषण आग, जलती गरीब रथ एक्सप्रेस से कूदकर यात्रियों ने बचाई जान

Amritsar Garib Rath Express: पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा के एक डिब्बे में आग लग गई. रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, आग बुझा दी गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:48 PM IST

अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस
Amritsar Garib Rath Express: अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन (12204) में शनिवार (18 अक्टूबर) सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई. यह आग 19 नंबर AC बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. इसमें लुधियाना के भी कई व्यापारी सफर कर रहे थे. बोगी नंबर 19 में सवार एक यात्री ने आग लगते ही ट्रेन की चेन खींच दी. इससे ट्रेन रुक गई. इसके बाद बोगी में सवार यात्री अपना सामान छोड़कर तुरंत नीचे उतरे. अफरातफरी के बीच ट्रेन से उतरने में कई यात्रियों को चोटें आई हैं. कुछ यात्री अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे थे.

किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं
सूचना मिलते ही रेलवे, फायरबिग्रेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे में आग पर काबू पा लिया गया. आग में बोगी नंबर 19 पूरी तरह जल गया, 18 नंबर बोगी को भी नुकसान पहुंचा है. प्रभावित डिब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया गया और ट्रेन सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. रेलवे ने बताया कि किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है.

दिवाली-छठ पूजा के लिए बिहार जा रहे लोग
बता दें कि ये घटना ऐसे समय में हुई जब दिवाली और छठ पूजा के लिए लोग बिहार लौट रहे हैं. इस दौरान बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी रहती हैं. ऐसे में ट्रेन की किसी बोगी में आग लग जाना एक गंभीर स्थिति बन सकती थी. अगर रेलवे कर्मचारी और स्टेशन स्टाफ समय रहते कदम न उठाते, तो यह एक बड़ा हादसा साबित हो सकता था. गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह की अनहोनि की खबर नहीं है, फिलहाल स्थिति सामान्य है. 

Amritsar Garib Rath Express

