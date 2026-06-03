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महिला के साथ बंद कमरे में घंटों रहते थे डॉ. विजय शंकर', पूर्व कोऑर्डिनेटर का गंभीर आरोप, GD गोयनका स्कूल के चेयरमैन की आ गई सफाई

Saharsa News: सहरसा के GD गोयंका स्कूल की पूर्व कोऑर्डिनेटर पल्लवी प्रिया ने स्कूल चेयरमैन डॉ. विजय शंकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, चेयरमैन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मामले की जांच की मांग की है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:30 PM IST

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महिला के साथ बंद कमरे में घंटों रहते थे डॉ. विजय शंकर', पूर्व कोऑर्डिनेटर का गंभीर आरोप, GD गोयनका स्कूल के चेयरमैन की आ गई सफाई
महिला के साथ बंद कमरे में घंटों रहते थे डॉ. विजय शंकर', पूर्व कोऑर्डिनेटर का गंभीर आरोप, GD गोयनका स्कूल के चेयरमैन की आ गई सफाई
Saharsa News: सहरसा के GD गोयंका स्कूल की पूर्व को-ऑर्डिनेटर पल्लवी प्रिया ने GD गोयंका स्कूल के चेयरमैन और सूर्या अस्पताल के मालिक डॉ. विजय शंकर पर गंभीर आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. इसके अलावा स्कूल के चेयरमैन के खिलाफ जिले के आला अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत भेजी है. दरअसल, स्कूल की पूर्व कोऑर्डिनेटर पल्लवी प्रिया ने स्कूल के चेयरमैन डॉ. विजय शंकर पर आरोप लगाया है कि स्कूल में एक महिला कर्मी के साथ चेयरमैन घंटों बंद कमरे में रहते थे, जिससे स्कूल की अनुशासन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी. इसके अलावा, चेयरमैन द्वारा कोऑर्डिनेटर पल्लवी प्रिया को अलग-अलग ढंग के कपड़े पहनकर स्कूल आने को कहा जाता था. साथ ही, चेयरमैन उन पर गलत नजर रखते थे, जिसका विरोध करने पर डॉ. विजय शंकर द्वारा उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता था.
 
आरोप यह भी है कि चेयरमैन द्वारा उन्हें पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी. जिसके बाद स्कूल की कोऑर्डिनेटर पल्लवी प्रिया स्कूल छोड़कर दिल्ली के नोएडा चली गईं. इधर, मामला सामने आने के बाद जब स्कूल के चेयरमैन डॉ. विजय शंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि 12 फरवरी 2026 से पल्लवी प्रिया GD गोयंका स्कूल में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत थीं, जबकि उनके पति अंशु सिंह स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे. दोनों पति-पत्नी के रहने की व्यवस्था पूरे सम्मान के साथ स्कूल प्रबंधन द्वारा कराई गई थी.
 
 
डॉ. विजय शंकर ने कहा कि स्कूल ड्यूटी के दौरान उन्होंने पल्लवी प्रिया से केवल इतना कहा था कि वे स्कूल में सलीके के कपड़े पहनकर आया करें. इस पर उन्होंने कहा था कि वे नोएडा में भी नौकरी करती थीं और वहां शॉर्ट कपड़ों में ही ड्यूटी करती थीं. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह सहरसा है और स्कूल में इस तरह के कपड़े पहनने से अनुशासन प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी पल्लवी प्रिया को प्रताड़ित नहीं किया. पल्लवी प्रिया ने स्वयं 7 अप्रैल 2026 को व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल से इस्तीफा दिया था. वहीं, धमकी देने के आरोप पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के बाद भी पल्लवी प्रिया उनके बारे में शहर में गलत बातें फैला रही थीं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही थीं. इसी को लेकर उनके भाई को बुलाकर पूरी बात बताई गई थी. उन्होंने दावा किया कि उनके भाई ने भी अपनी बहन को लेकर शिकायत करते हुए कहा था कि पिछले 6 वर्षों से उनकी बहन से कोई बातचीत नहीं होती है.
 
चेयरमैन ने यह भी आरोप लगाया कि जाते-जाते पल्लवी प्रिया स्कूल का लैपटॉप भी लेकर चली गईं. पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि 7 दिन की सैलरी मिलने के बाद लैपटॉप वापस कर देंगी. वहीं, स्कूल की एक महिला कर्मी के साथ घंटों कमरे में रहने के आरोप पर डॉ. विजय शंकर ने कहा कि वह उनकी पत्नी की दूर की रिश्तेदार हैं और स्कूल में कार्यरत हैं. उन्होंने कहा कि पल्लवी प्रिया को लगता था कि अपने पति के साथ मिलकर पूरे स्कूल पर उनका नियंत्रण रहे, और इसी वजह से वे गलत बातें फैलाने लगीं. उन्होंने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया. वहीं, इस मामले को लेकर जब कोसी रेंज के DIG से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एडिशनल SP को निर्देश दिया गया है और पूरे मामले की जांच कराई जा रही है.
 
रिपोर्ट: विशाल कुमार
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