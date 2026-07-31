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उद्घाटन के दो साल बाद भी सहरसा सदर अस्पताल का 10-बेड वाला ICU बंद: लटक रहा ताला, धूल फांक रही मशीनें

उद्घाटन के दो साल बाद भी सहरसा सदर अस्पताल के 10-बेड वाले ICU पर ताला लटका हुआ है. अंदर रखी हुई मशीनें धूल फांक है. इस सुविधा का लाभ मरीजों को मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 31, 2026, 06:25 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:25 AM IST
उद्घाटन के दो साल बाद भी सहरसा सदर अस्पताल का 10-बेड वाला ICU बंद: लटक रहा ताला, धूल फांक रही मशीनें
Image Credit: उद्घाटन के दो साल बाद भी सहरसा सदर अस्पताल का 10-बेड ICU बंद (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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