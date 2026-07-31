/उद्घाटन के दो साल बाद भी सहरसा सदर अस्पताल का 10-बेड वाला ICU बंद: लटक रहा ताला, धूल फांक रही मशीनें

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उद्घाटन के दो साल बाद भी सदर अस्पताल का 10-बेड वाला ICU चालू नहीं हो पाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने इस सुविधा का उद्घाटन किया था. सरकार हेल्थकेयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अक्सर इन योजनाओं का फायदा जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता. आम जनता, जो इन विकास से बहुत कुछ उम्मीद लगाए रहती है, उन्हें कुछ नहीं मिलता.
दो साल बाद भी चालू नहीं हुआ ICU
सहरसा से हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सदर अस्पताल परिसर में बने 10-बेड वाले ICU को उद्घाटन के दो साल बाद भी चालू नहीं किया गया है, जिससे गंभीर रूप से बीमार मरीज इसकी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं. मिली जानकारी के अनुसार, लगभग दो साल पहले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदर अस्पताल परिसर में 10 बिस्तरों वाले एक अतिरिक्त ICU का उद्घाटन किया था.
कई अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई
दो साल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मरीजों को इसका लाभ भी मिलता चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा. अस्पताल प्रशासन ने ICU के लिए अस्पताल की पुरानी इमारत को चुना था. गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए इमारत में कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई थीं.
ICU का उद्घाटन किस काम का?
हैरानी की बात है कि भले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लगभग दो साल पहले आनन-फानन में इस ICU का उद्घाटन किया था, लेकिन आज भी इस पर ताला लटक रहा है. अंदर पड़ी मशीनों पर धूल जम रही है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब इस ICU में मरीजों का इलाज होता ही नहीं है तो फिर ICU के नाम पर उदघाटन किस काम का.
रिपोर्ट: विशाल कुमार