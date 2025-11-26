Advertisement
सहरसा में दिल दहला देने वाली घटना, फंदे से झूलता मिला IDBI मैनेजर का शव, जांच में जुटी पुलिस

Bihar Crime News: सहरसा के न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 09 में IDBI बैंक के मैनेजर राकेश रौशन का फंदे से झूलता शव बरामद हुआघटना के समय उनकी पत्नी बाहर थीं और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद थापुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें काम का अत्यधिक प्रेशर और पारिवारिक उलझन का उल्लेख है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:47 PM IST

सहरसा में दिल दहला देने वाली घटना, फंदे से झूलता मिला IDBI मैनेजर का शव

Bihar Crime News: बिहार के सहरसा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां IDBI बैंक के मैनेजर राकेश रौशन का किराए के कमरे में फंदे से झूलता शव बरामद हुआ. घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस के अनुसार, मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें काम का अत्यधिक प्रेशर और पारिवारिक उलझन का जिक्र है. फिलहाल पोस्टमार्टम और जांच जारी है, जबकि परिजन और इलाके के लोग शोक में डूबे हैं.

मकान मालिक ने जताया शक

जानकारी के अनुसार, बैंक मैनेजर किराए के मकान में रह रहे थे और इस दौरान उनकी पत्नी बाहर गई हुई थी. काफी देर तक बैंक मैनेजर अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, जिससे मकान मालिक को शक हुआ. कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने कमरे के बाहर से झांक कर देखा तो राकेश रौशन का शव फंदे से लटका हुआ था.

ये भी पढ़ें: मधेपुरा में 'सिक्सर के 6 गोली' जैसी वारदात! बदमाशों ने मजदूर को किया गोलियों से छलनी

सुसाइड नोट मिला, काम का प्रेशर और पारिवारिक उलझन के संकेत

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित किया. देर रात परिजन मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला. घटनास्थल से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें राकेश रौशन ने काम के अत्यधिक प्रेशर और पारिवारिक उलझनों का उल्लेख किया है. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत होता है.

पोस्टमार्टम और जांच जारी

फिलहाल, पुलिस और FSL की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आत्महत्या के पीछे क्या मुख्य कारण रहे.

इनपुट: विशाल कुमार

Bihar Crime News

