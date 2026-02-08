Saharsa News: मकई के खेत में साथ कीटनाशक पीने वाले 4 दोस्तों में से तीसरे ने भी तोड़ा दम, गांव में पसरा मातम

Saharsa News: सहरसा में बीते शनिवार (7 फरवरी) को चार दोस्तों ने मकई के खेत में जाकर कीटनाशक दवा पी लिया था, जिससे दो युवकों की मौत हो गई थी. वही, अब तीसरे युवक की भी मौत होने की खबर है. ये पूरा मामला कनरिया थाना क्षेत्र के फरेवा गांव का है. बचे एक युवक का इलाज अभी भी चल रहा है. बताया जा रहा है कि फरेवा गांव के रहने वाले अर्जुन सदा के 20 वर्षीय पुत्र राजा कुमार, मांगनी सदा के 18 वर्षीय पुत्र सन्नी देवल कुमार, कुजली उर्फ संजय सदा के 16 वर्षीय पुत्र मुरारी कुमार और भोला सदा के 14 वर्षीय पुत्र सनोज कुमार एक साथ रहकर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य का काम करते थे.

गांव में मचा हाहाकार

इसी कड़ी में चारों युवकों ने एक खाद्य की दुकान में जाकर फेराडॉन नामक कीटनाशक दवा खरीदी. गांव से ही कुछ दूरी पर एक बहियार में जाकर मक्के की खेत में बैठकर चारों युवकों ने बारी-बारी से कीटनाशक दवा पी ली. गांव घर में जैसे ही कीटनाशक दवा खाने की सूचना मिली, वैसे ही हाहाकार मच गया. फिर सभी युवकों को खगड़िया ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दो की मौत हो गई और अब तीसरे ने भी दम तोड़ दिया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही बीते देर शाम पुलिस अधीक्षक हिमांशु और डीएम दीपेश कुमार के साथ पुलिस बलों की टीम घटना स्थल पहुंच मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, हालांकि पुलिस अधीक्षक द्वारा दो युवकों की मौत की बात बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवकों ने कीटनाशक दवा का सेवन किया था, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया है. फिलहाल सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा. युवकों ने आखिर कीटनाशक दवा क्यों पी है, इसकी भी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार