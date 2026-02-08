Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3102048
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

Saharsa News: मकई के खेत में साथ कीटनाशक पीने वाले 4 दोस्तों में से तीसरे ने भी तोड़ा दम, गांव में पसरा मातम

Saharsa News: सहरसा में मकई के खेत में एक साथ किटनाशक दवाई पीने वाले 4 दोस्तों में से तीसरे की भी मौत हो गई है. बचे एक युवक का इलाज अभी भी जारी है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:04 AM IST

Trending Photos

Saharsa News: मकई के खेत में साथ कीटनाशक पीने वाले 4 दोस्तों में से तीसरे ने भी तोड़ा दम, गांव में पसरा मातम
Saharsa News: मकई के खेत में साथ कीटनाशक पीने वाले 4 दोस्तों में से तीसरे ने भी तोड़ा दम, गांव में पसरा मातम

Saharsa News: सहरसा में बीते शनिवार (7 फरवरी) को चार दोस्तों ने मकई के खेत में जाकर कीटनाशक दवा पी लिया था, जिससे दो युवकों की मौत हो गई थी. वही, अब तीसरे युवक की भी मौत होने की खबर है. ये पूरा मामला कनरिया थाना क्षेत्र के फरेवा गांव का है. बचे एक युवक का इलाज अभी भी चल रहा है. बताया जा रहा है कि फरेवा गांव के रहने वाले अर्जुन सदा के 20 वर्षीय पुत्र राजा कुमार, मांगनी सदा के 18 वर्षीय पुत्र सन्नी देवल कुमार, कुजली उर्फ संजय सदा के 16 वर्षीय पुत्र मुरारी कुमार और भोला सदा के 14 वर्षीय पुत्र सनोज कुमार एक साथ रहकर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य का काम करते थे. 

गांव में मचा हाहाकार
इसी कड़ी में चारों युवकों ने एक खाद्य की दुकान में जाकर फेराडॉन नामक कीटनाशक दवा खरीदी. गांव से ही कुछ दूरी पर एक बहियार में जाकर मक्के की खेत में बैठकर चारों युवकों ने बारी-बारी से कीटनाशक दवा पी ली. गांव घर में जैसे ही कीटनाशक दवा खाने की सूचना मिली, वैसे ही हाहाकार मच गया. फिर सभी युवकों को खगड़िया ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दो की मौत हो गई और अब तीसरे ने भी दम तोड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: 8 पासवान परिवारों को मिले ₹6.64 लाख, घर-दुकान में तोड़फोड़ का भी मिलेगा मुआवजा

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही बीते देर शाम पुलिस अधीक्षक हिमांशु और डीएम दीपेश कुमार के साथ पुलिस बलों की टीम घटना स्थल पहुंच मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, हालांकि पुलिस अधीक्षक द्वारा दो युवकों की मौत की बात बताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवकों ने कीटनाशक दवा का सेवन किया था, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया है. फिलहाल सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा. युवकों ने आखिर कीटनाशक दवा क्यों पी है, इसकी भी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

TAGS

Saharsa news

Trending news

Darbhanga Caste Conflict
8 पासवान परिवारों को मिले ₹6.64 लाख, घर-दुकान में तोड़फोड़ का भी मिलेगा मुआवजा
patna news
Patna News: पटना में इस साल खुलेंगे 24 नए CNG स्टेशन, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा
Nawada News
नवादा: पेड़ से टकराई मुखिया की स्कॉर्पियो, उधर अज्ञात वाहन ने दो दोस्तों को रौंदा
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मौत मामले पर आज जंतर-मंतर पर धरना देगा पीड़ित परिवार, पप्पू यादव मामले में भी पल-पल की अपडेट
Begusarai News
दरभंगा में हैवानियत! 6 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, खून से लथपथ मिली
Nawada News
Nawada News: कुसुंभा हॉल्ट पर थमी नवादा-पटना ट्रेन, 35 हजार लोगों को होगा फायदा
Jharkhand news
आदिम जनजाति के 10 बच्चों बरामद, श्राद्ध कार्यक्रम में होने गए थे शामिल, जानिए मामला
Bihar News
अरहर, चना और मसूर के लिए बिहार बनेगा हब, केंद्र से मांगे रोग-रोधी बीज
tiger
खेत जा रहे किसानों के उड़े होश! सामने खड़ा था बाघ,अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा वन विभाग
Census 2027
जनगणना–2027: 2 मई से घर-घर होगा मकान सूचीकरण, 17 अप्रैल से होगी स्व-गणना की सुविधा