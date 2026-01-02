'बिहार की महिलाओं का अपमान करने वाले नेता को लाओ, 10 लाख ले जाओ', आईपी गुप्ता का बड़ा ऐलान

IP Gupta: इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (IP Gupta) ने उत्तराखंड के एक नेता की तरफ से बिहार की लड़कियों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. उन्होंने ने ऐलान किया है कि जो कोई भी उस नेता को पकड़कर बिहार लाएगा, उसे वे 10 लाख रुपए का नकद इनाम देंगे.

आईपी गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के अपने अकाउंट पर लिखा कि बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के नेता को बिहार पकड़ कर लाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपया इनाम दूंगा. उनके इस पोस्ट पर बहुत सारे यूजर के रिएक्शन भी आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि महोदय आप काफी टैलेंट और ऑलराउंडर थे, है भी. अब आपको जनता की काफी जिम्मेदारी बढ़ी है, परंतु जनता के जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए और खासकर बिहार की महिलाओं के अपमान का चिंता करने के लिए आपको कोटि-कोटि बधाई. इसी तरह से खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं. अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम का ये वीडियो क्लिप है. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल साहू अपने सामने बैठे एक युवा कार्यकर्ता से उसकी उम्र पूछते हैं और कहते हैं कि नवीन, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तुम अभी भी जवान हो. तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है. तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अब तक तो तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो गए होते. हम तुम्हारे लिए बिहार से लड़की ले आते. बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है. मेरे साथ आओ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं.

हालांकि, बिहार की लड़कियों पर की गई अपनी टिप्पणी पर जब विवाद बढ़ने लगा तो गिरधारी लाल साहू ने अपनी सफाई दी. उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि अपने भाषण के दौरान, मैंने मजाकिया अंदाज में अपने दोस्त की शादी के बारे में बात की, जिसे मेरे विरोधी और कांग्रेस पार्टी समाज में तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जो गलत और बेबुनियाद है...फिर भी, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है या बुरा लगा है, तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी से माफी मांगता हूं.

