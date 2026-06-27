/कोसी के मखाने को मिलेगा अपना नाम, सहरसा के नवहट्टा में खुला पहला प्रोसेसिंग प्लांट

पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट

दरअसल, सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक में स्थित मुरादपुर गांव में जिले का पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है. इस विकास से मखाना की खेती करने वाले स्थानीय किसानों में खुशी है. गौरतलब है कि नवहट्टा ब्लॉक मखाना की खेती का एक बड़ा केंद्र है और सैकड़ों किसान अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं. पहले, फसल की कटाई के बाद इन किसानों को पूर्णिया और दरभंगा जैसी जगहों पर जाना पड़ता था. यह प्रक्रिया न केवल असुविधाजनक थी, बल्कि इससे उन्हें अपनी उपज का सही दाम भी नहीं मिल पाता था. हालांकि, गांव में ही प्रोसेसिंग प्लांट लगने से फसल का सही दाम मिलना सुनिश्चित हुआ है और साथ ही सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है.