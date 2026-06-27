/कोसी के मखाने को मिलेगा अपना नाम, सहरसा के नवहट्टा में खुला पहला प्रोसेसिंग प्लांट

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कोसी इलाके में मखाना का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन जब यह उत्पाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है, तो अक्सर इस इलाके की पहचान खो जाती है. फिर भी, सहरसा और कोसी इलाके को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, एक किसान के बेटे ने मुरादपुर के छोटे से गांव में स्थानीय समुदाय को मखाना प्रोसेसिंग प्लांट का तोहफा दिया है, जिससे सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं.
पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट
दरअसल, सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक में स्थित मुरादपुर गांव में जिले का पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है. इस विकास से मखाना की खेती करने वाले स्थानीय किसानों में खुशी है. गौरतलब है कि नवहट्टा ब्लॉक मखाना की खेती का एक बड़ा केंद्र है और सैकड़ों किसान अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं. पहले, फसल की कटाई के बाद इन किसानों को पूर्णिया और दरभंगा जैसी जगहों पर जाना पड़ता था. यह प्रक्रिया न केवल असुविधाजनक थी, बल्कि इससे उन्हें अपनी उपज का सही दाम भी नहीं मिल पाता था. हालांकि, गांव में ही प्रोसेसिंग प्लांट लगने से फसल का सही दाम मिलना सुनिश्चित हुआ है और साथ ही सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है.
अब दूर जाने की जरूरत नहीं
मखाना प्लांट लगाने वाले एक किसान के बेटे का कहना है कि भले ही सहरसा के कोसी इलाके में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती होती है और यह देश-विदेश के बाजारों तक पहुंचता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर जिले का नाम पहचान नहीं पाता. हालांकि, इस प्लांट के लगने से किसानों को अब दूर-दराज के इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्हें यहीं पर अच्छी कीमत और रोजगार के मौके मिलेंगे. इस प्लांट की उत्पादन क्षमता रोजाना एक टन मखाना है.