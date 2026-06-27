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कोसी के मखाने को मिलेगा अपना नाम, सहरसा के नवहट्टा में खुला पहला प्रोसेसिंग प्लांट

सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक में मुरादपुर गांव में पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट ओपन हुआ है. इसके खुलने से अब किसानों को सही दाम मिल सकेगा. इतना ही नहीं, इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:51 PM IST
कोसी के मखाने को मिलेगा अपना नाम, सहरसा के नवहट्टा में खुला पहला प्रोसेसिंग प्लांट
Image Credit: सहरसा के नवहट्टा में खुला पहला प्रोसेसिंग प्लांट (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

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