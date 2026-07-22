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सहरसा में कोसी नदी का तांडव: कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव बना एकमात्र सहारा

सहरसा में कोसी नदी का तांडव देखने को मिल रहा है. चारों ओर बाढ़ का पानी फैलने से गंभीर संकट पैदा हो गया है. लोगों को खाना और पीने के साफ पानी के लिए भारी परेशानी हो रही है.

Written ByVISHAL KUMAR Edited ByRanjana Dubey
Published: Jul 22, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:21 PM IST
सहरसा में कोसी नदी का तांडव: कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव बना एकमात्र सहारा
Image Credit: सहरसा में कोसी नदी का तांडव (जी मीडिया)

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VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

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