/सहरसा में कोसी नदी का तांडव: कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव बना एकमात्र सहारा

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर है. कोसी के जलस्तर में हो रही इस वृद्धि का असर सहरसा जिले में साफ तौर पर देखा जा रहा है. नदी का बढ़ता जलस्तर अब तबाही का रूप लेने लगा है, जिससे तटबंध के भीतर बसे गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. जिले के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर स्थित केदली पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है. कोसी का उफनता पानी अब केवल खेतों और रास्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिहायशी इलाकों और कई घरों के अंदर तक प्रवेश कर चुका है.