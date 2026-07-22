/सहरसा में कोसी नदी का तांडव: कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव बना एकमात्र सहारा

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लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी उफान पर है. कोसी के जलस्तर में हो रही इस वृद्धि का असर सहरसा जिले में साफ तौर पर देखा जा रहा है. नदी का बढ़ता जलस्तर अब तबाही का रूप लेने लगा है, जिससे तटबंध के भीतर बसे गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. जिले के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर स्थित केदली पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है. कोसी का उफनता पानी अब केवल खेतों और रास्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिहायशी इलाकों और कई घरों के अंदर तक प्रवेश कर चुका है.
जन-जीवन अस्त-व्यस्त
इस आपदा के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त सड़क संपर्क टूट जाने के कारण अब लोगों के घरों से बाहर निकलने के लिए नाव ही सहारा है. जिन परिवारों के पास नाव है, वे किसी तरह जान जोखिम में डालकर अपनी जरूरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं. वहीं, जिनके पास नाव की सुविधा नहीं है, वो जलमग्न घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं. चारों ओर बाढ़ का पानी फैलने से इलाके में बुनियादी जरूरतों का गंभीर संकट पैदा हो गया है. लोगों को खाना और पीने के साफ पानी के लिए भारी परेशानी हो रही है.
जिला प्रशासन से मदद की गुहार
इंसानों के साथ-साथ जानवरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि माल-मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. वहीं, बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. उनकी मांग है कि फंसे हुए लोगों के आवागमन के लिए पर्याप्त सरकारी नावों की व्यवस्था की जाए. साथ ही, आवश्यक राहत सामग्री मुहैया कराई जाए, ताकि उन्हें इस गंभीर आपदा से जल्द से जल्द निजात मिल सके.