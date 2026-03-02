Saharsa News: सहरसा पुलिस पर हमला; मुख्य आरोपी भेजा गया जेल, अन्य की तलाश जारी, 28 फरवरी का है मामला

Saharsa News: सहरसा में पुलिस की टीम के साथ हाथापाई करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में एक्शन लिया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य नामजद एवं अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. बता दें कि 28 फरवरी को बंधक बनाए गए दो युवकों को छुड़ाने के लिए डायल 112 की पुलिस टीम पहुंची थी. लेकिन इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसका विडियो भी सामने आया है. घटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हिंदुपुर वार्ड नम्बर-8 की है.

हाथापाई करने में महिलाएं भी शामिल

तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई कर रहे हैं. पुलिस के साथ हाथापाई करने में कई महिलाएं भी शामिल है. इन सभी के बीच वहां मौजूद लोग तमाश देख रहे हैं. हालांकि बाद में पुलिस की टीम ने किसी तरह से बंधक बने युवकों को वहां से मुक्त कराकर अपने साथ ले गई. इधर पुलिस की टीम के साथ हाथापाई करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य नामजद एवं अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

यह भी पढ़ें: Video: राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर चढ़ी होली की खुमारी, ढोलक की थाप पर खूब गाया फगुआ

Add Zee News as a Preferred Source

सिमरी बख्तियारपुर का मामला

मिली जानकारी मुताबिक, बीते 28 फरवरी को सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हिंदुपुर वार्ड नम्बर-8 में दो युवक अपने मोबाइल से एक घर का विडियो बना रहे थे तभी कुछ लोगों ने दोनों युवकों पकड़ कर बंधक बना लिया. इधर जब डायल 112 की टीम जब युवकों को छुड़ाने वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया.

रिपोर्ट: विशाल कुमार