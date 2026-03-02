Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3127760
Zee Bihar JharkhandBH Saharsa

Saharsa News: सहरसा पुलिस पर हमला; मुख्य आरोपी भेजा गया जेल, अन्य की तलाश जारी, 28 फरवरी का है मामला

Saharsa News: सहरसा में पुलिस की टीम के साथ हाथापाई करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये पूरा मामला 28 फरवरी है, जब पुलिस बंधक बनाए गए दो युवकों को छुड़ाने के लिए गई थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:22 PM IST

Trending Photos

Saharsa News: सहरसा पुलिस पर हमला
Saharsa News: सहरसा पुलिस पर हमला

Saharsa News: सहरसा में पुलिस की टीम के साथ हाथापाई करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में एक्शन लिया गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य नामजद एवं अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. बता दें कि 28 फरवरी को बंधक बनाए गए दो युवकों को छुड़ाने के लिए डायल 112 की पुलिस टीम पहुंची थी. लेकिन इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसका विडियो भी सामने आया है. घटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हिंदुपुर वार्ड नम्बर-8 की है.

हाथापाई करने में महिलाएं भी शामिल
तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग पुलिस कर्मी के साथ हाथापाई कर रहे हैं. पुलिस के साथ हाथापाई करने में कई महिलाएं भी शामिल है. इन सभी के बीच वहां मौजूद लोग तमाश देख रहे हैं. हालांकि बाद में पुलिस की टीम ने किसी तरह से बंधक बने युवकों को वहां से मुक्त कराकर अपने साथ ले गई. इधर पुलिस की टीम के साथ हाथापाई करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य नामजद एवं अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

यह भी पढ़ें: Video: राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर चढ़ी होली की खुमारी, ढोलक की थाप पर खूब गाया फगुआ

Add Zee News as a Preferred Source

सिमरी बख्तियारपुर  का मामला
मिली जानकारी मुताबिक, बीते 28 फरवरी को सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हिंदुपुर वार्ड नम्बर-8 में दो युवक अपने मोबाइल से एक घर का विडियो बना रहे थे तभी कुछ लोगों ने दोनों युवकों पकड़ कर बंधक बना लिया. इधर जब डायल 112 की टीम जब युवकों को छुड़ाने वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

TAGS

Saharsa news

Trending news

Saharsa news
सहरसा पुलिस पर हमला; मुख्य आरोपी भेजा गया जेल, अन्य की तलाश जारी
Mahamurkh sammelan
जहानाबाद में सजी 'महामूर्ख' सम्मेलन की महफिल, विधायक को मिली 'बोतल दास' की उपाधि
Begusarai News
बेगूसराय में भूख हड़ताल पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव
Begusarai News
बेगूसराय: जिलाध्यक्ष पद के चुनाव में भारी हंगामा, आपस में भिड़े समर्थक, चुनाव स्थगित
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: गोपालगंज में 2 करोड़ 89 लाख 21 हजार 281 रुपये की लागत से बनाए जा रहे पुल का हिस्सा ढलाई के दौरान अचानक ध्वस्त
Motihari News
मोतिहारी में पुलिस पर हमला, 2 दारोगा समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी जख्मी
patna news
Patna News: पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार
Holi 2026
होली पर 'नो हुड़दंग'! पुलिस प्रशासन के साथ फायर विभाग भी अलर्ट, छुट्टियां रद्द
Samastipur News
Samastipur News: नेपाल का नूर मोहम्मद बिहार में गिरफ्तार, NIA को लंबे समय से थी तलाश
Jamui News
जमुई में नमाज पढ़कर लौट रहे 4 लोगों को मार दी गई गोली, जखरा गांव में तनाव