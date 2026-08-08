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सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, गांव में अफरा-तफरी, घर-घर जाकर इलाज कर रही मेडिकल टीम

Saharsa News: सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी खराब होने का मामला सामने आया है. लोगों के बीमार होने से गांव में अफर-तफरी मच गई है. वहीं, मेडिकल टीम घर-घर जाकर इलाज कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:54 PM IST
सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, गांव में अफरा-तफरी, घर-घर जाकर इलाज कर रही मेडिकल टीम
Image Credit: सहरसा में प्रसाद खाने से 100 से अधिक लोग बीमार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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