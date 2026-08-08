/सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, गांव में अफरा-तफरी, घर-घर जाकर इलाज कर रही मेडिकल टीम

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बिहार के सहरसा जिला में 8 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को बड़ी घटना सामने आई है. जिला के सिमरी बख्तियारपुर के सरडीहा गांव के मध्य टोला में पूजा का प्रसाद खाने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबियत बिगड़ गई. सभी लोग उल्टी दस्त की समस्या होने से बीमार पड़ गए. बड़ी संख्यां में बीमार पड़ने की खबर से गांव में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है.
मेडिकल की टीम गांव में घर-घर जाकर कर रही बीमारों का इलाज
बताया जा रहा है कि बीमार पड़ने वालों में महिला-पुरुष और बच्चे शामिल हैं. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी अनुमंडल अस्पताल सिमरी बख्तियारपुर के चिकित्सा पदाधिकारी को दिया, जिसके बाद मेडिकल की टीम गांव पहुंच कर लोगों का उपचार करना शुरू कर दिया है.
लोगों को अचानक उल्टी दस्त होने लगी
जानकारी के मुताबिक, गांव में गुरुवार की संध्या सत्यनारायण भगवान का पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन से ही धीरे-धीरे लोगों की तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद जबतक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते तबतक इलाके में दर्जनों की संख्या में लोगों को अचानक उल्टी दस्त होने लगी.
कुछ लोग गांव से बाहर अपना इलाज करवा रहे
स्थानीय निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि स्थिति बिगड़ने के बाद लोग बीमार पड़ने लगे मौके पर पहुंची मेडिकल की टीम घर-घर जाकर लोगों का इलाज करने में जुटी है. वहीं, कुछ लोग गांव से बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं.
मुजफ्फरपुर में ब्रह्म पूजा के दौरान टूटा था पीपल का पेड़, 2 मासूमों की हुई थी मौत
20 जुलाई, 2026 को मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया था. 20 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को एक धार्मिक आयोजन की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं थी. यहां पर मिठनसराय माधोपुर ब्रह्मस्थान में ब्रह्म पूजा के दौरान पीपल के पेड़ की एक विशाल टहनी अचानक गिर गई थी. इस हादसे की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि, पुजारी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
रिपोर्ट: विशाल कुमार