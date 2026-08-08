/सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, गांव में अफरा-तफरी, घर-घर जाकर इलाज कर रही मेडिकल टीम

मुजफ्फरपुर में ब्रह्म पूजा के दौरान टूटा था पीपल का पेड़, 2 मासूमों की हुई थी मौत

20 जुलाई, 2026 को मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया था. 20 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को एक धार्मिक आयोजन की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं थी. यहां पर मिठनसराय माधोपुर ब्रह्मस्थान में ब्रह्म पूजा के दौरान पीपल के पेड़ की एक विशाल टहनी अचानक गिर गई थी. इस हादसे की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि, पुजारी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.