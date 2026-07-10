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सहरसा में DIG का औचक निरीक्षण, सदर थाने बिना वर्दी ड्यूटी कर रहे 3 पुलिसकर्मी निलंबित, दिए कड़े निर्देश

Saharsa News: कोसी रेंज के DIG कुमार आशीष सदर थाना का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान थाने में बगैर वर्दी के ड्यूटी करने वाले एक जमादार और दो चौकीदार पर जब DIG की नजर पड़ी, तो उन्होंने पुलिसकर्मियों से वर्दी नहीं पहनने का कारण पूछा जिसके बाद उन पुलिसकर्मियों ने कोई संतोषजनक जवाब नही दिया. जिसके बाद कोसी रेंज के DIG कुमार आशीष ने उन्हें निलबिंत कर दिया

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:29 PM IST
सहरसा में DIG का औचक निरीक्षण, सदर थाने बिना वर्दी ड्यूटी कर रहे 3 पुलिसकर्मी निलंबित, दिए कड़े निर्देश
Image Credit: (Z News) सहरसा पुलिस पर गिरी गाज: ड्यूटी के दौरान नहीं पहनी वर्दी, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंडSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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