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MLC चुनाव के लिए पर्चा भरने से पहले भलुनी भवानी मंदिर पहुंचे पवन सिंह, गाया माता का भजन

Bihar MLC Election 2026: MLC चुनाव के लिए पर्चा भरने से पहले पवन सिंह सासाराम के भलुनी भवानी मंदिर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की और माता का भजन भी गाया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:35 AM IST
MLC चुनाव के लिए पर्चा भरने से पहले भलुनी भवानी मंदिर पहुंचे पवन सिंह, गाया माता का भजन
Image Credit: पवन सिंह

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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