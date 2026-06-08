/MLC चुनाव के लिए पर्चा भरने से पहले भलुनी भवानी मंदिर पहुंचे पवन सिंह, गाया माता का भजन

राजनीतिक करियर की एक नई और मजबूत शुरुआत

चुनाव में मिली हार के बावजूद, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें विधान परिषद (उच्च सदन) में भेजने का फैसला किया है. इसी फैसले के तहत आज पवन सिंह आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसे उनके राजनीतिक करियर की एक नई और मजबूत शुरुआत माना जा रहा है. लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से किस्मत आजमाने के बाद, पवन सिंह अब बीजेपी के समर्थन से बिहार विधान परिषद के जरिए अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.