/MLC चुनाव के लिए पर्चा भरने से पहले भलुनी भवानी मंदिर पहुंचे पवन सिंह, गाया माता का भजन

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Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह ने आज (8 जून, 2026) बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले सासाराम के दिनारा के प्रसिद्ध भलुनी भवानी देवी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने देवी मां की आरती गाई और मंदिर के पुजारी से जीत का आशीर्वाद लिया.
समर्थकों और प्रशंसकों की भारी भीड़
इस खास मौके पर उनके साथ दिनारा से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक सिंह भी मौजूद रहे. जैसे ही पवन सिंह के मंदिर पहुंचने की खबर फैली, अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए हजारों समर्थकों और प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बता दें कि पवन सिंह ने हाल ही में रोहतास जिले की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
राजनीतिक करियर की एक नई और मजबूत शुरुआत
चुनाव में मिली हार के बावजूद, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें विधान परिषद (उच्च सदन) में भेजने का फैसला किया है. इसी फैसले के तहत आज पवन सिंह आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिसे उनके राजनीतिक करियर की एक नई और मजबूत शुरुआत माना जा रहा है. लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से किस्मत आजमाने के बाद, पवन सिंह अब बीजेपी के समर्थन से बिहार विधान परिषद के जरिए अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
रिपोर्ट: अमरजीत कुमार यादव
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