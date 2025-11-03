आपको दी जा रही मदद को रोकने की कोशिश कर रहे जंगलराज वाले, पीएम मोदी ने सहरसा की रैली से बोला विपक्ष पर हमला

PM Modi Rally in Bihar: बिहार चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है. इस कड़ी में सोमवार को वे सहरसा में थे. सहरसा में उन्होंने सबसे पहले पहली बार वोट देने वालों से अपील की कि वे एनडीए सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएं. उसके बाद उन्होंने नारी शक्ति को याद करते हुए एक दिन पहले महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत की जीत की बधाई दी और उपस्थित लोगों से नारी शक्ति के सम्मान में ताली बजवाई. जीविका दीदी योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपको दी जा रही मदद को जंगलराज वाले रोकना चाहते हैं. दूसरी ओर, जब एनडीए की फिर से सरकार बनेगी तो जीविका दीदी योजना का और विस्तार किया जाएगा.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'एनडीए की पहचान विकास से और राजद कांग्रेस की पहचान विनाश से'

पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की पहचान विकास से है और राजद कांग्रेस की पहचान विनाश से है. उन्होंने सहरसा की जनता के सामने दो उदाहरण दिया. पीएम मोदी ने कहा, 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पु​ल बनाने का ऐलान किया, लेकिन 2004 में राजद के समर्थन वाली सरकार केंद्र में आ गई. उसके एक साल बाद 2005 में नीतीश जी की यहां सरकार बनी और राजद हर जगह से हार गया. दिल्ली की सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, इसलिए वे हार का बदला लेने लगे. इस क्रम में बिहार की भलाई के प्रोजेक्ट थे, सब पर ताला लगा दिया. कांग्रेस और राजद ने कोसी महासेतु को लटका दिया. आज तक आपको बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते. 2014 में आपने मुझे दिल्ली में बैठाकर देश सेवा का मौका दिया. बदला लेने वालों को वहां से भी हटाया. मैंने नए सिरे से सभी फाइल मंगवाई. कोसी महासेतु के लिए पैसे जारी करवाए और आखिरकार 2020 में एनडीए सरकार ने यह पुल बनाकर आपको सौंप दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

'राजद और कांग्रेस की बदले की राजनीति'

पीएम मोदी ने कहा, राजद और कांग्रेस की बदले की राजनीति के कारण बिहार के लोगों को सालों साल परेशान होना पड़ा. एक समय था कि कोसी सीमांचल के लोगों को 300 किलोमीटर का सफर करके इस पार से उस पार जाना पड़ता था, आज वह सफर 30 किलोमीटर से भी कम का रह गया है.

'कांग्रेस हो या राजद, इनलोगों ने केवल वादे किए'

पीएम मोदी ने कहा, कोसी की बाढ़ से खेल बर्बाद हो जाते थे, लेकिन कांग्रेस हो या राजद, इनलोगों ने केवल वादे किए. आपका दुख दर्द नहीं समझ पाए. दूसरी ओर एनडीए सरकार ने कोसी की बाढ़ से बचाने के लिए एक के बाद एक कई कदम उठाए. हमने कोसी सीमांचल क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली योजना बनाई है. यहां बाढ़ से बचाने के लिए सुरक्षा चक्र बनाया जाएगा. कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है. हम केवल पूर्वी कोसी नहीं, पश्चिमी कोसी नहर को भी नया जीवन दे रहे हैं. इससे सिंचाई का दायरा और व्यापक हो जाएगा. ये जो पैसे खर्च होंगे, उससे मछलीपालन, मखानापालन का भी मौका मिलेगा. मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है. मेरा सपना है कि दुनिया के कोने कोने में मखाना पहुंचे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी.

'मछली पालन के लिए देश में अलग से कोई मंत्रालय नहीं था'

पीएम मोदी ने कहा, मछली पालन के लिए देश में अलग से कोई मंत्रालय नहीं था. मछली पालकों के लिए हमारी सरकार ने मत्स्य संपदा पर फोकस करना शुरू कर दिया. इसका असर यह हुआ कि एनडीए सरकार के चलते बिहार दूसरे राज्यों को मछली बेचता है. राजद और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है. राजद और कांग्रेस की डिक्शनरी में कट्टा, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं. जंगलराज की पाठशाला में इन्होंने यही सीखा है. आपके माता पिता ने वो दौर देखा है, जब खुद पुलिसवालों की जान संकट में रहती थी. दलित, महादलित, पिछड़ों और अतिपिछड़ों के साथ तो न जाने क्या क्या होता था.

'बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है'

पीएम मोदी ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा, बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है. अब कांग्रेस वाले नामदार बता रहे हैं कि जब केंद्र में उनकी सरकार बनेगी, तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी. जब उनकी 10 साल तक सरकार थी, तब भी वे यही कहते थे. 10 साल तक सरकार तो रही पर यूनिवर्सिटी के नाम पर लोगों केा बरगलाते रहे. साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, जब एनडीए ने नालंदा को उसका गौरव लौटाने का काम किया था. 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करवाया. यूपीए सरकार ने इसके लिए केवल 20 करोड़ रुपये दिया था. आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 20 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं.

'घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं'

पीएम मोदी ने कहा, जिस सहरसा में आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हुआ था, वहां की धरती को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं. आपके संसाधनों पर आपका हक जमा रहे हैं. अगर घुसपैठिये आपका हक मारेंगे तो तकलीफ तो आपको होगी कि नहीं. ये लोग घुसपैठियों को बनाए रखने के लिए यात्रा कर रहे हैं. ये लोग तमाम जगह जाते हैं, लेकिन कभी राम मंदिर नहीं जाते. वहां निषाद राज का भी मंदिर बना है. अयोध्या में शबरीमाता का भी मंदिर बना है. वहां वाल्मीकि जी का भी मंदिर बनाया गया है. कांग्रेस और राजद का शाही परिवार विदेशी त्योहार मनाते हैं, लेकिन बात जब सनातन की आती है, तब ये ड्रामा बताने लगते हैं. छठ पर्व को भी ये ड्रामा बता रहे हैं.

दिवाली -छठ पर्व मनाने आए लोगों से पीएम मोदी की अपील

पीएम मोदी ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब पुनौराधाम में मां जानकी का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा. यहां सहरसा में भी तमाम भक्ति स्थलों का पुनरुद्धार कराया जाएगा. दिवाली और छठ पर्व मनाने आए लोगों से मैं अपील करता हूं कि वोट देकर ही जाइएगा और हो सके तो शपथ ग्रहण समारोह तक रुकिएगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!