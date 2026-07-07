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सील घर भी नहीं रोक पाए जिस्मफरोशी का धंधा! सहरसा में 4 बच्चियां मुक्त, 10 महिलाएं और 4 पुरुष धरे गए

Saharsa News: रेड लाइट एरिया में एक बार फिर से देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है, जिसके बाद भारी संख्यां में पुलिस की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 07, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:29 PM IST
सील घर भी नहीं रोक पाए जिस्मफरोशी का धंधा! सहरसा में 4 बच्चियां मुक्त, 10 महिलाएं और 4 पुरुष धरे गए
Image Credit: (Z News) सहरसा पुलिस ने छापेमारी कर 4 नाबालिगों को कराया आजादSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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