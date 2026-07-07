/सील घर भी नहीं रोक पाए जिस्मफरोशी का धंधा! सहरसा में 4 बच्चियां मुक्त, 10 महिलाएं और 4 पुरुष धरे गए

राज्य चुनें
सहरसा जिला के सदर थाना क्षेत्र के भारतीय नगर स्थित रेड लाइट एरिया में पुलिस ने एक फिर छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घंटों चली छापेमारी के दौरान पुलिस ने रेड लाइट इलाके कई घरों की तलाशी ली इस दौरान पुलिस ने मौके से चार नाबालिग बच्चियों का रेसक्यू करते हुए 10 महिलाओं और 4 पुरूष को हिरासत में लिया है.
दरअसल, पुलिस को यह सूचना मिली थी कि रेड लाइट एरिया में एक बार फिर से देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है, जिसके बाद भारी संख्यां में पुलिस की टीम यहां छापेमारी के लिए पहुंची.
बता दें कि इससे पूर्व भी बीते दिनों रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापेमारी करते हुए कई नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया था, जबकि देह व्यापार के धंधे में संलिप्त कुछ को गिरफ्तार किया था साथ ही मौके से कई आपत्तिजनक सामान को बरामद करते हुए कुछ घरों को सील कर दिया था. पुलिस के इस कार्रवाई के बावजूद सील घरों में एक बार फिर से देह व्यापार फल फूल रहा था.
मौके पर मौजूद साइबर डीएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रेड लाइट एरिया में अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए नौके से चार नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया है. जबकि, 10 महिलाएं और 4 पुरुष को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है.
रिपोर्ट: विशाल कुमार