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Saharsa Crime: ईंट भट्ठे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू; मालिक चुन्ना मुखिया गिरफ्तार

Saharsa Crime: सहरसा में पुलिस ने ईंट भट्ठे पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 7 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू किया है. साथ ही, मालिक चुन्ना मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:35 AM IST

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ईंट भट्ठे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू
ईंट भट्ठे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

Saharsa News: सहरसा में पुलिस ने भेड़धरी में स्थित एक ईंट भट्ठे पर छापा मारा और आधे दर्जन से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया. इसके साथ ही, ईंट भट्ठे के मालिक ओबेश करनी उर्फ चुन्ना मुखिया को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस को जानकारी मिली थी कि मालिक ने भट्ठे पर काम करने वाली एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था और कहासुनी के दौरान उसके पैर में गोली मार दी थी. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम ने ईंट भट्ठे पर छापा मारा. इस बीच, भट्ठे पर काम करने वाले असम के मजदूरों ने भट्ठे के मालिक ओबेश करनी (चुन्ना) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

कम उम्र की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार
मजदूरों का दावा है कि मालिक अक्सर महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता था और जो कोई भी इसका विरोध करता था, उसे शारीरिक हिंसा और जान से मारने की धमकियों देता था. पीड़ित मजदूरों के अनुसार, देर रात मालिक ने एक पुरुष मजदूर को अपनी पत्नी और बेटी को अपने पास लाने का आदेश दिया; जब मजदूर लेकर नहीं आया, तो मालिक ने उन्हें लाने के लिए एक दूसरे मजदूर को भेजा. आरोप है कि जब मजदूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ भट्ठे पर पहुंचा, तो बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और मजंदूर को जबरदस्ती एक एयर गन चलाने का आदेश दिया गया. जब उसने मना कर दिया, तो आरोपी ने एयर गन से मजदूर की पत्नी की जांघ में गोली मार दी. फिलहाल उसका इलाज अभी एक निजी अस्पताल में चल रहा है. 

यह भी पढ़ें: बिहार में अपराधियों का तांडव: जहानाबाद में फायरिंग और सुपौल में मर्डर से सनसनी

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सात नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू
मजदूरों ने आगे आरोप लगाया कि भट्ठे का मालिक, अक्सर नशे की हालत में, देर रात उन पर अपनी बहनों और बेटियों को अपने पास लाने का दबाव डालता था और मना करने पर उनके साथ शारीरिक हिंसा की जाती थी. उन्हें JCB मशीन से बांधकर पीटने की भी धमकी दी जाती थी. मजदूरों का दावा है कि अभी दो महीने पहले ही, एक अन्य व्यक्ति को सचमुच JCB से बांधकर पीटा गया था और उसे बिजली के झटके दिए गए थे. घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और भट्ठे के मालिक को हिरासत में लिया और उसे पुलिस थाने ले गई. इसके अलावा, ईंट भट्ठे से सात नाबालिग लड़कियों को बचाया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. फिलहाल, पुलिस का कहना है कि यह बात सामने आई है कि महिला को एयर गन से गोली मारी गई थी और उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. पुलिस पूरे मामले की सक्रियता से जांच कर रही है.

रिपोर्ट: विशाल कुमार

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