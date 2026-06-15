/प्रिंस यादव मौत मामला: रौशन आनंद के घर पहुंचे पप्पू यादव, JDU सांसद ने भी परिवार से की मुलाकात

राज्य चुनें
Prince Yadav Death Case: 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बिहार की सियासत गरमा गई है. इस घटना पर बिहार के तमाम राजनेताओं ने दुख जताया है. कुछ राजनेताओं ने रौशन आनंद के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है. इसी कड़ी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी सहरसा में स्थित रौशन आनंद के घर पहुंचे और उनके भाई प्रिंस यादव के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को हत्या करार दिया है.
पप्पू यादव ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसे सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सोची-समझी हत्या बताया. उन्होंने बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की. इससे पहले उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा था कि ज्ञानबिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल के विराटनगर में हत्या कर दी गई है, जो बेहद दुखद है. उन्होंने लिखा था कि बिहार सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नेपाल प्रशासन से तालमेल बिठाकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए.
वहीं, सत्तापक्ष से जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव नौजवान युवक था. नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हुई है. उन्होंने कहा कि हम सरकार पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों से मांग करते हैं कि वो नेपाल पुलिस से मिलकर इस घटना की निष्पक्ष जांच करें कि आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई है? उधर, घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मृतक प्रिंस यादव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. आज उनका अंतिम संस्कार हो सकता है.