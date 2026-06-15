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प्रिंस यादव मौत मामला: रौशन आनंद के घर पहुंचे पप्पू यादव, JDU सांसद ने भी परिवार से की मुलाकात

'ज्ञान बिंदु' कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत पर बिहार के तमाम राजनेताओं ने दुख जताया है. इसी कड़ी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जेडीयू सांसद दिनेश चंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:30 AM IST
प्रिंस यादव मौत मामला: रौशन आनंद के घर पहुंचे पप्पू यादव, JDU सांसद ने भी परिवार से की मुलाकात
Image Credit: रौशन आनंद के घर राजनेताओं का पहुंचना जारी

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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