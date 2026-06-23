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भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पूरे बिहार में हो रहे प्रदर्शन, अब सहरसा में निकाली गई न्याय यात्रा

Saharsa News: सहरसा में कोसी युवा संगठन के बैनर तले युवाओं द्वारा न्याय यात्रा निकाल कर न्याय की मांग की गई. यह न्याय यात्रा शहर के रिफ्यूजी चौक से शुरू होकर शहीद चौक तक पहुंची. न्याय यात्रा में शामिल लोगों ने इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 23, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:26 AM IST
भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पूरे बिहार में हो रहे प्रदर्शन, अब सहरसा में निकाली गई न्याय यात्रा
Image Credit: Zee Media

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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