/भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पूरे बिहार में हो रहे प्रदर्शन, अब सहरसा में निकाली गई न्याय यात्रा

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Nyay Yatra Over Bharat Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. अलग-अलग जिलों में कैंडल मार्च का दौर शुरू हो गया है और भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं. परिजनों का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर किया फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी. इधर, इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. इसी कड़ी में सहरसा में कोसी युवा संगठन के बैनर तले युवाओं द्वारा न्याय यात्रा निकाल कर न्याय की मांग की गई. यह न्याय यात्रा शहर के रिफ्यूजी चौक से शुरू होकर शहीद चौक तक पहुंची.
इस दौरान न्याय यात्रा में शामिल लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. प्रदर्शन कारियों ने भरत तिवारी की मौत को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कहा कि यह कानून की आड़ में की गई सोची-समझी हत्या है, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की न्याय व्यवस्था कमजोर हो चुकी है और पुलिस निरंकुश रवैया अपना रही है. इस घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच कराने की मांग करते हुए, संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की.
इसी तरह गोपालगंज के बरौली नगर क्षेत्र में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला था.यह मार्च भरत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की गई थी. इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने शहीद कमांडो दीपक सिंह जी की प्रतिमा स्थल के सामने से शहर के विभिन्न मार्गों में कैंडल मार्च निकाला. कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत अकोढ़ी गांव में भी कैंडल मार्च निकाला गया.
प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखीं. इनमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग शामिल है.