बिहार में परीक्षा देने छात्र जाएगा या...? एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर देख अभ्यर्थी के उड़े होश

Rohtas district and sessions courts Recruitment peons: रोहताल जिला एवं सत्र न्यायालयों में चपरासी की बहाली के लिए हो परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र को लेकर विभाग की घोर लापरवाही सामने आयी है. एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर परीक्षार्थी की जगह कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:28 PM IST

एडमिट कार्ड पर छपकर आई कुत्ते की फोटो
Rohtas News: रोहतास जिला के बिक्रमगंज से सिस्टम की लापरवाही का शर्मनाक मामला सामने आया है. धावा के एक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर उसकी तस्वीर की जगह पर एक कुत्ते की फोटो प्रिंट कर दी गई है. एडमिट कार्ड जारी होते ही वह सोशल मीडिया पर वायरल वायरल हो गया. वहीं, जब अभ्यर्थी रितेश ने अपना प्रवेश पत्र देखा तो उसके होश उड़ गए. 

दरअसल, रोहताल जिला एवं सत्र न्यायालयों में चपरासी की बहाली के लिए वर्ष 2022 में आवेदन किया था. उसके प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आया है, उसमें अभ्यर्थी की जगह एक कुत्ता की तस्वीर लगी हुई है. 15 मार्च, 2026 को ही ये परीक्षा है. अब इस परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी की जगह एक कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है. यह देखकर अभ्यर्थी काफी परेशान है. उसने संबंधित बोर्ड में इसको लेकर कई बार शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. 

अभ्यर्थी रितेश कुमार का कहना है कि 4 साल पहले वर्ष 2022 में यह रिक्तियां निकाली थी. अब चार साल के बाद इसकी प्राथमिक परीक्षा आयोजित की गई है. इन रिक्त स्थान को भरने के लिए परीक्षा लिया जा रहा है, जिसका एग्जाम सेंटर सहरसा बनाया गया है. मगर, प्रवेश पत्र जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए. 

रितेश कुमार ने कहा कि प्रवेश पत्र पर उसकी तस्वीर की जगह एक कुत्ते की तस्वीर लगी हुई है. जबकि, आवेदन करते समय वह सही रूप से अपनी तस्वीर लगाया था. वहीं, एडमिट कार्ड पर कुत्ते की तस्वीर होने के कारण अब सिस्टम हंसी का पात्र बन गया है.

रिपोर्ट: अमरजीत यादव

यह भी पढ़ें: बिना इंटरनेट कैसे चलेगा ई-कोर्ट? पटना हाईकोर्ट में हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए PIL

