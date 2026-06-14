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Prine Yadav: ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का शव नेपाल से उनके पैतृक घर सहरसा जिले के धमसैना गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत की खबर के बाद मृतक के अंतिम दर्शन के लिए गांव में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मौत के सटीक कारणों का खुलासा नहीं
प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर में थे, जहां एक होटल के कमरे से संदिग्ध स्थिति में उनका शव बरामद हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही नेपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सौंप दिया. मौत के सटीक कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन नेपाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है. इस मामले में नेपाल पुलिस ने4 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें अरनिया यादव, रौशन यादव, लालटू यादव और जयराम यादव का नाम शामिल है. पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है.
खान कोचिंग विवाद से जुड़े होने की चर्चा
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक प्रिंस यादव खान कोचिंग विवाद के बाद से ही फरार चल रहे थे. हालांकि, अभी आरोप या मामले को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है. नेपाल पुलिस होटल के स्टाफ और हिरासत में लिए गए चारों युवकों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके. इधर पैतृक गांव धमसैना में प्रिंस की मौत के बाद से हर आंख नम है और लोग इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
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