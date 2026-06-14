मौत के सटीक कारणों का खुलासा नहीं

प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर में थे, जहां एक होटल के कमरे से संदिग्ध स्थिति में उनका शव बरामद हुआ था. घटना की सूचना मिलते ही नेपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को सौंप दिया. मौत के सटीक कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन नेपाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है. इस मामले में नेपाल पुलिस ने4 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें अरनिया यादव, रौशन यादव, लालटू यादव और जयराम यादव का नाम शामिल है. पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी हुई है.