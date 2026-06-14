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ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव पहुंचा सहरसा, नेपाल के होटल में हुई थी मौत

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर के भाई प्रिंस यादव का शव सहरसा पहुंच गया है. शव के पैतृक गांव पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. बता दें कि प्रिंस यादव की मौत नेपाल के एक होटल में हुई है. मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

Written ByVISHAL KUMAR Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:23 PM IST
ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव पहुंचा सहरसा, नेपाल के होटल में हुई थी मौत
Image Credit: प्रिंस यादव का शव पहुंचा सहरसा

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VISHAL KUMAR

VISHAL KUMAR

Z media में 9 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से नजर. विशेष रिपोर्टिंग के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर हो चुके हैं सम्मानित.

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