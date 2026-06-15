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Prince Yadav Last Rites: सहरसा जिले में 15 जून, 2026 सोमवार की देर रात ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के पार्थिव शरीर को लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी. इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी. उनके अंतिम विदाई में रौशन आनंद भी शामिल हुए. प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव धमसैना में किया गया.
दरअसल, पटना में रौशन आनंद और फैसल खान के कोचिंग संस्थान के विवाद में प्रिंस यादव पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर चला गया था, जहां एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति उसकी मौत हो गई थी. इस दौरान नेपाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया था.
इस बीच रौशन आंनद को जब जमानत मिली, तो वो पटना से अपने पैतृक घर पहुंचे, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार हुआ. इस बीच रौशन आंनद ने फैजल खान पर अपने भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया.
रौशन आनंद ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरा भाई, तो चला गया. मगर, आप लोगों का प्यार देखकर हमे आप लोगों में अपना प्रिंस दिख रहा है, अच्छा समय न सही, लेकिन बुरे वक्त में हम आपलोगों के साथ जरूर खड़े रहेंगे. आज जिस पिता को बेटे को मुखाग्नि देनी चाहिए. वो पिता अपने बेटे को मुखाग्नि दिया.
रिपोर्ट: विशाल कुमार