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रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का हुआ अंतिम संस्कार, लोगों ने दी नम आंखों से विदाई

Roshan Anand: पटना में रौशन आनंद और फैसल खान के कोचिंग संस्थान के विवाद में प्रिंस यादव पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर चला गया था, जहां एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति उसकी मौत हो गई थी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 15, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:03 PM IST
रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का हुआ अंतिम संस्कार, लोगों ने दी नम आंखों से विदाई
Image Credit: रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का हुआ अंतिम संस्कार

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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